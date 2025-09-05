Icon Menü
Nutzung der ehemaligen Hindenburgkaserne wäre wichtiges Signal für Antonsviertel

Augsburg

Das wäre ein wichtiges Signal für das Antonsviertel

Das sich andeutende Ende des Leerstands in der Hindenburgkaserne könnte dem Stadtteil einen Schub geben. Auch mit Blick auf ein weiteres Gebäude, das sich zunehmend zum ‚lost place‘ entwickelt.
Jonas Klimm
Von Jonas Klimm
    • |
    • |
    • |
    Die Sanierung der Hindenburg-Kaserne sollte Vorbild für das dahinsiechende Kongressparkhaus werden.
    Die Sanierung der Hindenburg-Kaserne sollte Vorbild für das dahinsiechende Kongressparkhaus werden. Foto: Annette Zoepf, Silvio Wyszengrad (Archivbild)

    Das Antonsviertel ist beliebt. Viel Grün im Wittelsbacher Park, gemütliche Lokale, urbanes Flair. Zwei Dauer-Leerstände aber vermiesen seit Jahren die eigentlich gute Situation im Viertel. Eine davon ist die ehemalige Hindenburgkaserne. Seit Jahren steht der Backsteinbau leer, bisher wollte ihn keiner - ob der vermutlich gewaltigen Sanierungskosten. Nun gibt es offenbar eine Perspektive für den historischen Bau, die Hoffnung aufkommen lässt. Schließlich ließen sich in dem historischen Gebäude Dutzende Wohnungen errichten. Das könnte dem Stadtteil auch mit Blick auf eine weitere traurige Immobilie einen Schub geben.

