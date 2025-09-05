Das wäre ein wichtiges Signal für das Antonsviertel

Das Antonsviertel ist beliebt. Viel Grün im Wittelsbacher Park, gemütliche Lokale, urbanes Flair. Zwei Dauer-Leerstände aber vermiesen seit Jahren die eigentlich gute Situation im Viertel. Eine davon ist die ehemalige Hindenburgkaserne. Seit Jahren steht der Backsteinbau leer, bisher wollte ihn keiner - ob der vermutlich gewaltigen Sanierungskosten. Nun gibt es offenbar eine Perspektive für den historischen Bau, die Hoffnung aufkommen lässt. Schließlich ließen sich in dem historischen Gebäude Dutzende Wohnungen errichten. Das könnte dem Stadtteil auch mit Blick auf eine weitere traurige Immobilie einen Schub geben.

