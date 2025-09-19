Icon Menü
OB-Wahl 2026 in Augsburg: SPD-Kandidat Florian Freund kritisiert Eva Weber scharf

Augsburg

„Multiples Organversagen“: SPD-Kandidat greift Augsburger Oberbürgermeisterin scharf an

Sie sei nicht fleißig und betreibe Ankündigungspolitik: Florian Freund zieht mit verbalen Attacken gegen Eva Weber in den Wahlkampf. Doch auch inhaltlich will er überzeugen.
Von Jonas Klimm
    SPD-Kandidat Florian Freund will im kommenden Jahr Eva Weber als Oberbürgermeisterin ablösen und spart nicht mit Kritik an der Amtsinhaberin.
    SPD-Kandidat Florian Freund will im kommenden Jahr Eva Weber als Oberbürgermeisterin ablösen und spart nicht mit Kritik an der Amtsinhaberin. Foto: Klaus Rainer Krieger

    Auch wenn ihr Name kaum fällt, steht Augsburgs OB Eva Weber (CSU) am Freitag im Dauerfeuer. Florian Freund, Oberbürgermeisterkandidat der SPD, hat zur Pressekonferenz geladen. Anlass sind die jüngsten Entwicklungen um die Hallenbäder in Haunstetten und am Plärrer, die zu Saisonstart wegen dringender Sanierungsmaßnahmen kurzfristig nicht öffnen konnten. „Es reicht“, sagt Freund. Die Fehlerdynamik hätte sich zuletzt beschleunigt, mittlerweile gehe es nicht mehr nur noch um Großprojekte, die städtische Substanz stehe auf dem Spiel. Freund bescheinigt der Stadtregierung ein „multiples Organversagen“. Immer wieder fällt vor allem ein Begriff.

