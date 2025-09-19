„Multiples Organversagen“: SPD-Kandidat greift Augsburger Oberbürgermeisterin scharf an

Auch wenn ihr Name kaum fällt, steht Augsburgs OB Eva Weber (CSU) am Freitag im Dauerfeuer. Florian Freund, Oberbürgermeisterkandidat der SPD, hat zur Pressekonferenz geladen. Anlass sind die jüngsten Entwicklungen um die Hallenbäder in Haunstetten und am Plärrer, die zu Saisonstart wegen dringender Sanierungsmaßnahmen kurzfristig nicht öffnen konnten. „Es reicht“, sagt Freund. Die Fehlerdynamik hätte sich zuletzt beschleunigt, mittlerweile gehe es nicht mehr nur noch um Großprojekte, die städtische Substanz stehe auf dem Spiel. Freund bescheinigt der Stadtregierung ein „multiples Organversagen“. Immer wieder fällt vor allem ein Begriff.

Jonas Klimm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Stadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Florian Freund Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis