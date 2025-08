Apotheke und Schule gemeinsam für einen gesunden Lebensstil bei Kindern

Seit über 15 Jahren ist das Präventionsprojekt "OASE" eine feste Größe in Augsburgs Stadtteil Oberhausen. OASE steht für Oberhausen–Apotheke–Schule –Ernährung–und für Gesundheitsbildung, Gemeinschaft und Chancengleichheit. In einem Viertel mit hohem Migrationsanteil und vielen Familien, die von Sozialhilfe leben, schafft OASE Räume, in denen Kinder gefördert werden. Sie erfahren im Rahmen von OASE, wie Ernährung, Bewegung und Selbstvertrauen zu einem gesunden Leben gehören. Verantwortlich für die fachliche Konzeption ist Silvija Deuringer, Apothekerin und Ernährungsexpertin, die mit viel pädagogischem Feingefühl altersgerecht und alltagsnah vermittelt, was Gesundheit wirklich heißt. Ein großer Dank gilt auch dem Kollegium der Grundschule Oberhausen-Mitte, das die Kinder über das gesamte Schuljahr hinweg eng begleitet – und das Projekt mit viel Einsatz fest im Schulleben verankert.

Ein ganz besonderer Höhepunkt ist jedes Jahr der Abschlussausflug in den Waldseilgarten Wallenhausen. Dort wird nicht nur geklettert, sondern auch über sich hinausgewachsen. Neben der Einweisung ins Klettern sorgt ein Detektivspiel am Boden dafür, dass Zusammenarbeit und Teamgeist spielerisch gestärkt werden. Ein herzlicher Dank gilt allen Ehrenamtlichen sowie den Lehrkräften, die diesen Tag begleitet und möglich gemacht haben. Die Kosten für das Projekt trägt die Ludwigs Apotheke seit über 15 Jahren vollständig. Für den Ausflug in den Waldseilgarten werden jedoch jährlich Sponsoren gesucht, die dieses wichtige Erlebnis für die Kinder mit ermöglichen.

Das Kletterteam unterstützt das Präventionsprojekt OASE. Foto: Frau Fahrmbacher-Lutz

Firmen, Organisationen oder Einzelpersonen, die sich engagieren möchten, können direkt an die Schule spenden. (Daten dazu in der Ludwigs Apotheke) „Auch in Oberhausen gibt es viele kluge, neugierige Kinder – sie brauchen nur die Gelegenheit zu zeigen, was in ihnen steckt“, sagt Christiane Fahrmbacher-Lutz, Inhaberin der Ludwigs Apotheke.

