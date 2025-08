Auto kollidiert mit Straßenbahn

Weil sie offenbar verkehrswidrig abgebogen ist und dabei eine Straßenbahn übersehen hat, kollidierte am Freitag eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug mit einer Tram.

Gegen 20 Uhr war die 30-Jährige mit ihrem Skoda in der Donauwörther Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Eschenhofstraße bog die Frau offenbar verbotswidrig nach links ab und übersah dabei eine Straßenbahn, welche in gleicher Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Das berichtet die Polizei.

Bei dem Unfall verletzte sich die Autofahrerin leicht am Arm. Alle weiteren Beteiligten blieben nach aktuellem Stand unverletzt. Am Skoda sowie an der Straßenbahn entstand ein Sachschaden von insgesamt gut 30.000 Euro. (nist)