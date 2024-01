Diebe brechen in Gaststätten in Oberhausen ein

Einbrecher waren Dienstagnacht in Augsburg-Oberhausen unterwegs und sind in Gaststätten eingestiegen.

Dienstagnacht sind zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte in der Zollernstraße im Augsburger Stadtteil Oberhausen eingebrochen. Es entstand ein Beuteschaden im unteren vierstelligen Bereich. Das teilt die Polizei mit. Im gleichen Zeitraum haben sich auch in der Ulmer Straße bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Café verschafft und einen Beuteschaden im unteren dreistelligen Bereich verursacht.

In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei Augsburg und bittet mögliche Zeugen unter 0821/323-3810 um Hinweise. (AZ)