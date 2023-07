Feuerwerksrakete fliegt durchs Fenster

In Oberhausen staunt ein Mann nicht schlecht, als mitten im Sommer eine Silvesterrakete durch ein Fenster seiner Wohnung fliegt.

Schrecksekunde für einen 31-Jährigen in Oberhausen: Am Samstagabend flog plötzlich eine Silvesterrakete durch eines der Fenster seiner Wohnung in der Nordfriedhofstraße.

Wie die Polizei berichtet, hatte ein bislang unbekannter Täter gegen 22 Uhr eine Feuerwerksrakete im Bereich des Wohngebäudes gezündet. Diese flog schließlich durch das geöffnete Fenster der Wohnung des 31-Jährigen und durchschlug dabei das Insektenschutznetz. Eine Gefahr für die Bewohner der Wohnung habe zu keiner Zeit bestanden, so die Polizei. Der Sachschaden bewege sich im niedrigen zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun gegen den unbekannten Täter. Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-2510 an die Polizeiinspektion Augsburg 5 zu wenden. (AZ)