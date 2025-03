Autos angefahren und geflüchtet

Sowohl in Oberhausen als auch in Lechhausen haben bislang unbekannte Autofahrer andere Fahrzeuge angefahren, ohne sich um die Schäden zu kümmern. In beiden Fällen entstand ein Schaden um die 6000 Euro.

Am Dienstag touchierte eine bislang unbekannte Person zwischen 08.30 Uhr und 11.30 Uhr einen grauen Citroen C5 Aircross in der Äußeren Uferstraße in Oberhausen. Laut Polizei entstand die Beschädigung dem Schadensbild nach beim Abbiegen des Unbekannten von der Äußeren Uferstraße in die Kargstraße. Es entstand ein Sachschaden an der vorderen linken Seite des Citroen in Höhe von rund 6000 Euro.

Frau in weißem Auto soll Fahrzeug in Lechhausen angefahren haben

Bereits am vergangenen Samstag fuhr eine bislang unbekannte Person gegen 11.00 Uhr gegen die vordere linke Seite eines schwarzen Opel Astras in der Schleiermacherstraße in Lechhausen. Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei hat eine Frau den Unfall verursacht. Sie war selbst mit einem weißen Auto unterwegs. Am Opel entstand ein Sachschaden von rund 6500 Euro.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. (nist)