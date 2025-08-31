Icon Menü
Oberhausen Marktsonntag: Ein Fest voller Emotionen und Begeisterung

Augsburg

Oberhausen feiert seinen Marktsonntag mit viel Schwung

Bei sonnigem Wetter ziehen hunderte Teilnehmer durch den Stadtteil. Viele Geschäfte beteiligen sich. Und es gibt einen emotionalen Abschied.
    •
    •
    •
    Der Festumzug führte durch die Ulmer Straße. Zum Auftakt verabschiedete Jonas Holm die langjährige Oberhauser Arge-Vorsitzende Hannelore Köppl.
    Der Festumzug führte durch die Ulmer Straße. Zum Auftakt verabschiedete Jonas Holm die langjährige Oberhauser Arge-Vorsitzende Hannelore Köppl. Foto: Michael Hochgemuth

    Bei herrlichem Spätsommerwetter sind anlässlich des Oberhauser Marktsonntags hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch den Stadtteil gezogen. Musiker und eine Pferdekutsche führten den Festumzug durch die Ulmer Straße Richtung Helmut-Haller-Platz an. Am Straßenrand boten Händler ihre Waren feil. Auch die politischen Parteien nutzten mit Ständen die Möglichkeit, rund ein halbes Jahr vor der Kommunalwahl auf ihre Themen aufmerksam zu machen. Zur offiziellen Eröffnung wurde es emotional: Jonas Holm, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Vereine und Organisationen (Arge), verabschiedete die langjährige Arge-Vorsitzende Hannelore Köppl, die Oberhausen nach 28 Jahren verlässt. Auf dem Helmut-Haller-Platz kamen schließlich zahlreiche Vereine und Besucher zusammen, um auf den gelungenen Marktsonntag mit einem Bierchen anzustoßen.

