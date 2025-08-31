Oberhausen feiert seinen Marktsonntag mit viel Schwung

Bei herrlichem Spätsommerwetter sind anlässlich des Oberhauser Marktsonntags hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch den Stadtteil gezogen. Musiker und eine Pferdekutsche führten den Festumzug durch die Ulmer Straße Richtung Helmut-Haller-Platz an. Am Straßenrand boten Händler ihre Waren feil. Auch die politischen Parteien nutzten mit Ständen die Möglichkeit, rund ein halbes Jahr vor der Kommunalwahl auf ihre Themen aufmerksam zu machen. Zur offiziellen Eröffnung wurde es emotional: Jonas Holm, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Vereine und Organisationen (Arge), verabschiedete die langjährige Arge-Vorsitzende Hannelore Köppl, die Oberhausen nach 28 Jahren verlässt. Auf dem Helmut-Haller-Platz kamen schließlich zahlreiche Vereine und Besucher zusammen, um auf den gelungenen Marktsonntag mit einem Bierchen anzustoßen.

