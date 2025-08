Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Am Samstag hatten Streifenbeamte den richtigen Riecher und stoppten in der Zirbelstraße in Oberhausen einen Mann, der unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs war. Damit aber nicht genug.

Wie die Polizei mitteilt, hielten die Beamten den 23-jährigen Autofahrer gegen 2.30 Uhr in der Zirbelstraße zu einer Verkehrskontrolle an. Dabei stellte sich heraus, dass dieser offenbar kurz zuvor Cannabis konsumiert hatte. Zudem besaß der Mann keine Fahrerlaubnis und hatte neben Cannabis auch Kokain bei sich.

Die Polizei beschlagnahmte die Drogen und stellte den Fahrzeugschlüssel des Mannes sicher. Der 23-Jährige muss sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. (nist)