SHK Innung Augsburg feiert die Freisprechung der neuen Junggesellen

Ferdinand Mayer (Obermeister SHK Innung Augsburg), begrüßte zu diesem Ereignis nicht nur die erfolgreichen Junggesellinnen und Junggesellen, sondern auch Sabine Grünwald (stv. Landrätin des LK Augsburg), Hans Peter Rauch (Präsident HWK Schwaben), OStD. Robert Karlinger (Berufsschule 1 Augsburg), sowie seinen Obermeister-Kollegen der Innung Nordschwaben, Friedrich-Josef Heidel. „Wir feiern heute nicht das Ende der Ausbildung, sondern den Einstand in eine der wichtigsten Berufsgruppen in unserem Land. In ihren Händen liegt es, für über 80 Millionen Menschen in Deutschland ein zukunftssicheres Zuhause zu schaffen. Sie sind unsere Klima-Retter und Möglich-Macher und haben durch Ihre fundierte Ausbildung einen Vorsprung vor vielen, die Sie um Ihr Wissen und Ihre Fertigkeiten beneiden. Lassen Sie sich bei zukünftigen Herausforderungen nicht entmutigen, sondern tauschen Sie sich untereinander aus und arbeiten Sie mit Kollegen zusammen.“

Sabine Grünwald überbrachte die Grüße und Glückwünsche von Landrat Martin Sailer. „Sie können stolz sein auf Ihre bestandene Prüfung und haben jetzt die Möglichkeit, Ihr Können unter Beweis zu stellen. In dieser Zeit, in der Fachkräfte dringend gesucht werden, haben Sie die besten Chancen auf dem Arbeitsmarkt.“ OStD Robert Karlinger beglückwünschte die Prüflinge zum bestandenen Berufsabschluss und betonte die Wichtigkeit einer fundierten Ausbildung.

Icon vergrößern Hans Peter Rauch, Präsident der Handwerkskammer, Sabine Grünwald, stellvertretende Landrätin, Benedikt Geißler (Fa. Franz Kronwitter) Note 1,4, Moritz Klaffki (Fa. Peters) Note: 1,7, Valentin Graf (Fa. Alexander Graf) Note: 1,7, Jonas Saur (Fa. Ott Bedachungen) Note: 1,9, Obermeister Ferdinand Mayer. Foto: SHK Innung Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Hans Peter Rauch, Präsident der Handwerkskammer, Sabine Grünwald, stellvertretende Landrätin, Benedikt Geißler (Fa. Franz Kronwitter) Note 1,4, Moritz Klaffki (Fa. Peters) Note: 1,7, Valentin Graf (Fa. Alexander Graf) Note: 1,7, Jonas Saur (Fa. Ott Bedachungen) Note: 1,9, Obermeister Ferdinand Mayer. Foto: SHK Innung

Auch Hans Peter Rauch gratulierte allen Junggesellinnen und Junggesellen zur bestandenen Prüfung in einem Beruf, der für alle die so wichtige Versorgung mit Wasser und Wärme sicherstellt. Im Anschluss sprach Hans-Peter Rauch die anwesenden Junggesellen nach altem Brauch von den Pflichten der Ausbildung frei. Auch diesmal bekamen die erstplatzierten, die nun die Möglichkeit haben beim Landeswettbewerb 2025 teilzunehmen, wieder praktische Geschenke, wie ein Tool-Bag und eine L-Boxx, von der Fa. BS-Systems aus Zusmarshausen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!