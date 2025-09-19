Augsburger Stadtwerke bepflanzen Grünstreifen in Oberhausen mit Unkraut

Als langjähriger Kleingärtner ist Altstadtrat Dieter Benkard (SPD) so einiges Unkraut gewohnt. Doch was die Stadtwerke beim Nachpflanzen eines Grünstreifens vor seiner Kleingartenanlage„Flußbauamt E“ angerichtet haben, machte ihn fassungslos. Statt Gras spross auf eineinhalb Metern Breite fast mannshohes Unkraut. Und für die Beseitigung des Schadens fühlte sich niemand verantwortlich, ärgert sich Benkard.
Augsburg
Warum darf man überhaupt dort auf der Grünfläche parken statt auf der Straße direkt daneben?
Es gibt kein Unkraut, genausowenig wie es kein Untier gibt...
Rasen ist eine ziemlich tote Fläche. Wie wäre es mal eben Gewürze oder heimische Pflanzenarten für Insekten zu sähen?
Wenn er wirklich, wie es geschrieben steht, dreimal die Woche mäht, dann ist er evtl der Typ Kleingärtner, wie es das Klischee besagt..Und dann IST das für ihn Unkraut, egal ob Gewürz oder nicht.
Wenn es tatsächlich Gewürzbeifuß oder Gewöhnlicher Beifuß genannt ist, dann ist es kein Unkraut sondern ein beliebtes Gewürzkraut.
