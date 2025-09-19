Icon Menü
Stadtwerke Augsburg bepflanzen Grünstreifen in Oberhausen mit Unkraut

Augsburg

Augsburger Stadtwerke bepflanzen Grünstreifen in Oberhausen mit Unkraut

Nach einer Baumaßnahme wächst auf einmal mannshohes Unkraut statt Gras. Lange geschieht nichts – dann entwickelt die Stadt auf einmal Aktivität.
Von Fridtjof Atterdal
|
    • |
    • |
    • |
    Dieter Benkard im Grünstreifen vor der Kleingartenanlage Flußbauamt E. Statt Gras sproß dort hohes Unkraut.
    Dieter Benkard im Grünstreifen vor der Kleingartenanlage Flußbauamt E. Statt Gras sproß dort hohes Unkraut. Foto: Fridtjof Atterdal

    Als langjähriger Kleingärtner ist Altstadtrat Dieter Benkard (SPD) so einiges Unkraut gewohnt. Doch was die Stadtwerke beim Nachpflanzen eines Grünstreifens vor seiner Kleingartenanlage„Flußbauamt E“ angerichtet haben, machte ihn fassungslos. Statt Gras spross auf eineinhalb Metern Breite fast mannshohes Unkraut. Und für die Beseitigung des Schadens fühlte sich niemand verantwortlich, ärgert sich Benkard.

    Diskutieren Sie mit
    5 Kommentare
    Nadja Blisse

    Warum darf man überhaupt dort auf der Grünfläche parken statt auf der Straße direkt daneben?

    Sabina McNabb

    Es gibt kein Unkraut, genausowenig wie es kein Untier gibt...

    Felix Strobel

    Rasen ist eine ziemlich tote Fläche. Wie wäre es mal eben Gewürze oder heimische Pflanzenarten für Insekten zu sähen?

    Brunhilde Koch

    Wenn er wirklich, wie es geschrieben steht, dreimal die Woche mäht, dann ist er evtl der Typ Kleingärtner, wie es das Klischee besagt..Und dann IST das für ihn Unkraut, egal ob Gewürz oder nicht.

    Annerose Greisl

    Wenn es tatsächlich Gewürzbeifuß oder Gewöhnlicher Beifuß genannt ist, dann ist es kein Unkraut sondern ein beliebtes Gewürzkraut.

