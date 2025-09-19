Augsburger Stadtwerke bepflanzen Grünstreifen in Oberhausen mit Unkraut

Diskutieren Sie mit Icon Schließen

Wenn es tatsächlich Gewürzbeifuß oder Gewöhnlicher Beifuß genannt ist, dann ist es kein Unkraut sondern ein beliebtes Gewürzkraut.

Wenn er wirklich, wie es geschrieben steht, dreimal die Woche mäht, dann ist er evtl der Typ Kleingärtner, wie es das Klischee besagt..Und dann IST das für ihn Unkraut, egal ob Gewürz oder nicht.

Rasen ist eine ziemlich tote Fläche. Wie wäre es mal eben Gewürze oder heimische Pflanzenarten für Insekten zu sähen?

Es gibt kein Unkraut, genausowenig wie es kein Untier gibt...

Warum darf man überhaupt dort auf der Grünfläche parken statt auf der Straße direkt daneben?

