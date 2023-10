Teures Werkzeug vom Gehweg geklaut

Nur wenige Minuten ließ ein Handwerker in Oberhausen sein Werkzeug unbeaufsichtigt. Als er wiederkam, war es weg.

Nur für wenige Minuten hatte ein Handwerker am Donnerstagabend in der Oesterreicherstraße zwei hochwertige Werkzeuge auf dem Gehweg abgestellt und unbeaufsichtigt gelassen. Als er wieder zurückkam, war das Werkzeug weg. Der Diebstahlschaden wird von der Polizei auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0821/323-2510 mit der Polizeiinspektion Oberhausen in Verbindung zu setzen. (gau)