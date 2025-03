Versuchter Einbruch in Oberhausen

Am Sonntag haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam versucht, sich Zutritt zu einem Geschäft in der Ulmer Straße zu verschaffen. Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei gelangten der oder die Täter jedoch nicht in die Räumlichkeiten. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem Einbruchsdiebstahl. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter 0821/323-2510 bei der Polizei zu melden. (AZ)