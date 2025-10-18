Oberleitungsschaden: In Göggingen steht die Straßenbahn

Es ist kurz vor elf Uhr am Samstagvormittag, als bei der Einsatzzentrale der Polizei die Meldung eingeht, dass in Göggingen die Straßenbahn nicht mehr fahren kann. Wie ein Sprecher berichtet, kam es im Bereich der Kreuzung Wellenburger Straße und Hessingstraße offenbar zu einem Oberleitungsschaden.

Die Stadtwerke seien vor Ort und kümmerten sich darum, den Schaden wieder zu beheben. Fahrgäste und weitere Verkehrsteilnehmer müssen Geduld aufbringen. Laut Polizeisprecher heißt es wohl, dass der Verkehr der Linie 1 voraussichtlich gegen 12.30 Uhr wieder aufgenommen werden soll. (ina)