Vom Keller der Eltern auf die Fashion Week: Wie OBS aus Augsburg Mode neu denkt

Wer OBS von der Berliner Fashion Week kennt oder die drei Buchstaben auf Caps, Shirts und Taschen gesehen hat, rechnet bei einem Atelierbesuch wohl mit Mode. Und wird überrascht. Statt Schneiderpuppen und Schnittmustern stehen dort zunächst ein freistehendes Waschbecken, eine schlichte Vase, ein handgefertigter Hocker. Stahl, Keramik, Holz. Mode? Ja – aber erst auf den zweiten Blick.

„Gutes Design soll das Leben einfacher machen. Wie ein Werkzeug, das man gerne benutzt“, sagt Matthias Schweizer, 32, Modedesigner und diplomierter Künstler, während er durch das Atelier führt. Gemeinsam mit seinem drei Jahre jüngeren Bruder Johannes, heute Creative Director des Labels, gründete er 2018 OBS. Kleidung, Taschen, Accessoires – reduziert entworfen, präzise gefertigt, auf Langlebigkeit ausgelegt. Im Mittelpunkt stehen Funktion, Handwerk und Klarheit. Und davon soll es bald noch mehr geben. Mehr als Mode. „Wir stellen uns OBS wie ein Haus vor“, sagt Matthias Schweizer. „Wir bauen gerade erst das Fundament. Irgendwann wollen wir alle Lebensbereiche unserer Kundinnen und Kunden berühren.“

Icon Vergrößern Das Sortiment von OBS ist klein, Details und Funktionalität den Machern wichtig. Foto: Lucas Christiansen/Maximilian Semlinger Icon Schließen Schließen Das Sortiment von OBS ist klein, Details und Funktionalität den Machern wichtig. Foto: Lucas Christiansen/Maximilian Semlinger

OBS: Das Handwerk der Eltern hat die Brüder geprägt

Begonnen hat alles im Keller der Eltern. Der Vater ist Schreiner, die Mutter Schneiderin. Mit 15 hielten die Brüder zum ersten Mal ein Schweißgerät in der Hand. „Geht nicht, gibt’s nicht“, sagte ihr Vater. „Wir sind dankbar, dass wir immer alles ausprobieren durften“, erzählt Schweizer. Heute arbeiten sie im Augsburger Martinipark. Vier Räume haben sie ausgebaut: eine Werkstatt zum Zeichnen, Schweißen, Gießen, Tüfteln; ein Büro; ein Mehrzweckraum, der mal Nähatelier, mal Fotostudio oder Besprechungszimmer ist – je nachdem, was gerade gebraucht wird. Und ein Lager für Versand und Retouren. „Wir machen alles hier vor Ort. Wir gehen gern die Extrameile“, sagt Schweizer. „So wissen wir, dass alles richtig gut wird.“

85 Prozent der Artikel entstehen in Deutschland, oft in enger Zusammenarbeit mit kleinen Partnerbetrieben. Das schwarze Leder stammt aus Italien, einzelne Produkte werden in Polen gefertigt. Die Clogs aus nachhaltigem Pappelholz, seit letztem Sommer Teil des Sortiments, kommen aus einem frauengeführten Betrieb in Österreich, der bereits in vierter Generation arbeitet.

OBS steht für Oberbayern Schwaben – eine geografische Selbstverortung mit Augenzwinkern. „Wichtig ist uns, dass die Leute sofort etwas damit verbinden“, sagt Schweizer. „Vielleicht so ähnlich wie bei der ARD. Da wissen auch die meisten nicht, wofür die Buchstaben genau stehen.“ Das klare Design- und Qualitätsverständnis zeigt sich in den Produkten: Taschen aus Leder, massive Silberketten, die handgefertigten Clogs. Viele Stücke sind limitiert, manche Modelle gibt es nur 15 Mal.

2019 gab es die ersten Produkte von OBS aus Augsburg

2019 kamen die ersten Produkte auf den Markt, kurz darauf folgte die Corona-Pandemie. Heute hat OBS eine kleine, dafür umso treuere Fangemeinde. Den Anfang machte eine Umhängetasche: quadratisch, schnörkellos, robust. Vor allem in Kreativbranchen fand das Label schnell Resonanz. Das Sortiment ist gewachsen, die Haltung geblieben.

Icon Vergrößern Im Februar präsentierte OBS seine Mode auf der Fashion Week in Berlin. Der Laufsteg erinnerte an eine Baustelle. Foto: Leon Grunau Icon Schließen Schließen Im Februar präsentierte OBS seine Mode auf der Fashion Week in Berlin. Der Laufsteg erinnerte an eine Baustelle. Foto: Leon Grunau

In dieser Phase kam Salim Ibrahim zum Team, ein alter Schulfreund, heute zuständig für Organisation, E-Commerce und Marketing. Das Kernteam besteht aus den Brüdern und Ibrahim – ergänzt durch Praktikantinnen und Praktikanten und ein starkes lokales Netzwerk. Etwa die Schwägerin, eine Goldschmiedin, oder ein Cousin, der an diesem Vormittag Caps für den Webshop fotografiert.

„Wir sprechen Menschen an, die aus innerem Antrieb handeln“, sagt Schweizer. Kleidung ist für sie weniger Ausdruck als Werkzeug – nicht starr, sondern stärkend. Ein roter Faden zieht sich durch die Kollektion: wiederkehrende Edelstahlelemente, einheitliche Nahtführungen, durchdachte Proportionen. Die Nahtführung der schlichten Ledertasche etwa taucht auch bei den Caps auf – ein gestalterisches Detail mit System.

Dazu passt: Eine Agentur hat eigens eine serifenlose Schrift für das Label entwickelt – „OBS Grotesk“ – sachlich, klar, funktional. Sie prägt Website, Newsletter und Kleidung. „Ein Detail, das vielleicht nicht sofort auffällt“, sagt Schweizer, „aber zeigt, auf welchem Niveau wir arbeiten.“ OBS wirkt durchdacht, aber nie überdesignt. Eher wie ein offenes System, das sich in verschiedene Richtungen entwickeln kann.

Augsburg als idealer Standort für das Label OBS

Und Augsburg? Stand die Heimat als Standort von Anfang an fest? „Wir haben darüber gesprochen“, sagt Schweizer. „Aber wohin? Wenn wir dorthin gehen würden, wo unsere Kundinnen und Kunden sitzen, müssten wir wohl nach Tokio.“ Tatsächlich ist OBS in Asien gefragt. „Aber es tut gut, nicht direkt im Epizentrum zu sein. Viele gute Ideen entstehen abseits der großen Städte.“ Und: „Von Augsburg aus fahren jetzt Direktzüge nach Mailand und Wien – genial.“ Wichtiger als eine Modemetropole sei der Austausch mit Handwerkerinnen und Handwerkern. „Viele Ideen entstehen aus Gesprächen und Einblicken in ihre Arbeit.“ Ein weiterer Grund für Augsburg: die Familie. Die Eltern sind in der Nähe und Matthias Schweizer ist Vater eines dreijährigen Sohnes.

„OBS ist kein Projekt für fünf Jahre“, sagt er. „Sondern für 30, 60, 90.“ Ein Gegenentwurf zum schnellen Modetakt, mit kleinen Serien, robusten Produkten und hohem Anspruch. Immer wieder gibt es Berührungspunkte nach außen: bei Pop-ups, Werkverkäufen, Sommerfesten oder wenn ein OBS-Shirt auf einer Konzertbühne auftaucht. Mark Forster trug mal eines in München. „Musik ist Geschmackssache“, sagt Schweizer und lächelt. „Aber das macht uns schon stolz. Das ist ein Typ, der seinen Weg geht – und das passt gut zu unseren Kundinnen und Kunden.“