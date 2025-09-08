Sondervermögen: ÖDP will wissen, wie viel Geld nach Augsburg fließt

Der Augsburger ÖDP-Stadtrat Christian Pettinger hat beantragt, dass sich die Stadt bei der Bayerischen Staatsregierung über die Höhe des Anteils aus dem Infrastruktur-Sondervermögen für Länder und Kommunen erkundigt. Wie berichtet, ist bisher lediglich klar, dass der Freistaat rund 15,7 Prozent aus dem 100 Milliarden schweren Sondertopf erhalten soll. Noch nicht bekannt ist, wie viel der Freistaat davon selbst für Projekte einbehält und wie viel er an die Kommunen ausschüttet. Da im Herbst die (Nachtrags-)Haushaltsberatungen anstehen, wäre es nun höchst interessant zu wissen, mit welchem konkreten Betrag Augsburg aus dieser Quelle rechnen könnte, erklärt Pettinger. (klijo)

