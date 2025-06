ÖPD fordert mehr städtisches Personal für Klimaschutz in Augsburg

Die Augsburger ÖDP fordert mehr Engagement der Stadtregierung bei der Bekämpfung des Klimawandels. Stadtrat Christian Pettinger hat einen Antrag eingebracht, der eine Personalaufstockung bei der städtischen Klimaleitstelle vorsieht. Hintergrund des Antrags sind fehlende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der zentralen Klimaleitstelle und dem Umweltamt. Wie berichtet, führt dies dazu, dass für den Klimaschutz vorgesehene Millionensummen nicht abgerufen werden können. Der Personalmangel führte zudem im vergangenen Jahr dazu, dass sich die Stadt nicht für millionenschwere Förderprogramme bewerben konnte.

ÖPD kritisiert schwarz-grüne Koalition: Beim Klimaschutz in Augsburg passiere zu wenig

Pettinger sieht Augsburg im Hintertreffen. „Abgesehen von einigen Pflanzkübeln in der Maxstraße und einer Solaranlage auf dem Parkplatz des Bärenkellerbades setzt die Stadtregierung aktuell viel zu wenige Maßnahmen zum Klimaschutz um“, so Pettinger. Um Klimaschutz und Klimawandelanpassung voranzutreiben, bedürfe es einer Personalaufstockung, so der Stadtrat. Pettinger verweist auf das vom Bund mit rund acht Millionen geförderte Projekt „Smartes Stadtgrün“, durch das bis Ende 2027 unter anderem 670 Baumpflanzungen in der Innenstadt sowie im Innovationspark vorgenommen werden sollen. (klijo)