Oh Tannenbaum! So läuft der Christbaum-Verkauf in der Fuggerei

Wer jetzt noch einen Christbaum braucht, muss sich beeilen. In wenigen Tagen ist Heiligabend. In der Fuggerei läuft der Endspurt, Bettina und Michael Thomas haben sich hier am Freitag ein Exemplar gesichert. Noch bis 23. Dezember werden dort Bäume angeboten. 1600 Tannen und Co. haben die Fuggerschen Stiftungen in diesem Jahr für den Verkauf kalkuliert. 1100 waren zum Ende der Woche bereits vergriffen. Das letzte Wochenende vor Weihnachten ist in der Regel das verkaufsstärkste, heißt es.

Am beliebtesten ist auch in diesem Jahr die Nordmanntanne. Danach folgen Blau- und Rotfichte. Der Preis für eine Nordmanntanne liegt in der Fuggerei in diesem Jahr bei 27 Euro pro Meter. Die Wirtschaftskrise, so eine Sprecherin, habe sich nicht bemerkbar gemacht. „Bei den meisten Menschen gehört der Baum zur Weihnachtstradition dazu.“ Die Bäume der Fuggerei stammen aus den stiftungseigenen Kulturen in Blumenthal und Laugna. Insgesamt betreiben die Fuggerschen Stiftungen rund fünf Hektar Christbaumkulturen.