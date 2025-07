Ohne geförderte Wohnungen geht es in Augsburg nicht

Geförderte Wohnungen sind in Augsburg ein unverzichtbarer Bestandteil im Immobilienbestand, um das Wohnen zumindest im Durchschnitt einigermaßen bezahlbar zu halten. Die Idee, dass die öffentliche Hand große Teile des Wohnungsmarktes subventioniert, kann grundsätzlich zwar nicht die Lösung der ganzen Misere sein, weil das Geld irgendwann ausgeht. Aber wenn das Wohnen in Ballungsräumen für immer mehr Menschen zu teuer wird, sind solche Wohnungen, auch verbunden mit Eingriffen in den Markt, zwangsläufig ein Teil der Lösung. Denn die Mieten steigen, gleichzeitig geht die Zahl der geförderten Wohnungen zurück.

Ein Gegengewicht zu den schlimmsten Auswüchsen

Grundsätzlich lassen sich die Probleme aber nicht nur über geförderte Wohnungen lösen. Sie sind ein Mittel, um ein Gegengewicht zu den schlimmsten Auswüchsen herzustellen, aber in der Breite ein schwieriges Mittel, um günstiges Wohnen für alle zu ermöglichen.

Es müssen also Lösungen her, die der Markt mit seinen Mechanismen selbst umsetzen kann. Das können Vereinfachungen bei Standards sein (übrigens nicht mit alleiniger Fokussierung auf Klimaschutz), um Baukosten zu senken und das Wohnen erschwinglicher zu machen oder die Preisspirale zumindest zu stoppen. Vielleicht rückt dann auch der Kauf eines Hauses oder einer Wohnung für mehr Augsburger wieder in den Bereich des Möglichen, nachdem angesichts der explodierten Preise seit Jahren auch potenzielle Käufer ins Mietsegment drängen.