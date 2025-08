Brand in Augsburg "Ohrenbetäubender Knall": So erlebten Nachbarn des Brandhauses den Blitzeinschlag

Bei einem Gewitter Freitagmittag über Augsburg schlägt ein Blitz in ein Einfamilienhaus in Lechhausen ein. Das Dach steht in Flammen. Was Nachbarn und ein Angehöriger am Einsatzort berichten.