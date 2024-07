Der leuchtende Olympia-Ballon kommt aus Augsburg

Augen aus aller Welt sind in diesen Tagen auf eine Attraktion gerichtet, die am Pariser Nachthimmel schwebt. An einem riesigen Fesselballon brennt das olympische Feuer. Die leuchtende Installation ist in der Dunkelheit weit über die Stadt hinweg zu sehen. Bei der spektakulären Eröffnungsfeier war die Entzündung des Feuers am Ballon der krönende Abschluss. Entsprechend stolz ist man darauf in Augsburg. Denn, was kaum jemand weiß: Der Olympia-Ballon wurde in der Fuggerstadt angefertigt.

