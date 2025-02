Für mehr Klimaschutz: So demonstrieren „Omas for Future“ auf Augsburgs Straßen

Die Warnwesten sind angelegt, die Banner ausgerollt. „Wo gehen wir hin?“, fragt Rita Christ. „Mir wurscht, überall gleich schön“, entgegnet eine Mitstreiterin. Zapfig-kalt ist es an diesem Nachmittag. Sonnenstrahlen fallen auf die Ostern-Skulptur am Augsburger Kennedy-Platz. „Wir gehen direkt vors Theater“, sagt Christ schließlich. Die sieben älteren Damen machen sich auf den Weg. Bei jeder Grünphase für die Fußgänger stellen sie sich auf die Fahrbahn und geben den Autofahrern ihre Botschaft mit. „Auf komplexe Fragen gibt es keine simplen Antworten“, heißt es auf einem der Transparente. Oder: „Sündenböcke suchen ist leichter als Probleme lösen.“ Christ und ihre Mitstreiterinnen sind von „Omas for Future“. Mit ihren Aktionen wollen sie auf den Klimaschutz aufmerksam machen. Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus.

