Online-Sportwetten und Glücksspielsucht werden in Augsburg immer mehr zum Problem

Augsburg

"Total unterschätzt": Dieses Glücksspiel macht immer mehr junge Augsburger süchtig

Probleme mit Sportwetten nehmen in Augsburg spürbar zu. Was oft harmlos mit Online-Tipps beginnt, treibt teils ganze Familien in den Ruin. Wer besonders gefährdet ist.
Von Max Kramer
    Online-Sportwetten werden bei jungen Menschen immer beliebter – und führen in Augsburg immer häufiger zu Suchtproblemen.
    Online-Sportwetten werden bei jungen Menschen immer beliebter – und führen in Augsburg immer häufiger zu Suchtproblemen. Foto: Anna Kondratenko

    Wettbüros gehören zum Stadtbild, es gibt sie überall in Augsburg. Es sind Orte, an denen Menschen manchmal gewinnen, vor allem aber verlieren – manchmal auch ihre finanzielle Existenz. Und doch sind Wettbüros nur die Spitze eines Eisbergs. Sportwetten, die nicht vor Ort, sondern Online abgeschlossen werden, reißen in Augsburg immer mehr Menschen in die Sucht. Betroffen ist vor allem eine bestimmte Personengruppe.

