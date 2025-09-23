"Total unterschätzt": Dieses Glücksspiel macht immer mehr junge Augsburger süchtig

Wettbüros gehören zum Stadtbild, es gibt sie überall in Augsburg. Es sind Orte, an denen Menschen manchmal gewinnen, vor allem aber verlieren – manchmal auch ihre finanzielle Existenz. Und doch sind Wettbüros nur die Spitze eines Eisbergs. Sportwetten, die nicht vor Ort, sondern Online abgeschlossen werden, reißen in Augsburg immer mehr Menschen in die Sucht. Betroffen ist vor allem eine bestimmte Personengruppe.

