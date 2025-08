Optiker fehlt es an Personal: Kunden stehen vor verschlossener Tür

Seit etwa drei Wochen, schreibt uns ein Leser, würden er und andere Kunden versuchen, in Auftrag gegebene Brillen bei brillen.de am Predigerberg abzuholen. Allerdings vergeblich. Der Laden habe geschlossen. Hinweise, wann wieder geöffnet wird, fehlten. 500 Euro sagt der Kunde, habe er in eine Arbeitsplatz- und eine Sonnenbrille investiert. So langsam mache er sich Sorgen, ob das Geschäft überhaupt wieder öffne oder sein Geld weg ist. Auf Nachfrage unserer Redaktion hat sich die Geschäftsleitung gemeldet und klärt auf.

„Leider ist die brillen.de-Filiale Augsburg krankheitsbedingt geschlossen. Alle Kunden wurden im Rahmen unseres digitalen Ablaufs automatisch informiert“, heißt es von der Supervista AG, die hinter brillen.de steht. Als Vertretung stünde der Partneroptiker Optik Schneider in der Friedberger Str. 139 zur Verfügung. Dort könnten fertiggestellte Brillen abgeholt werden. Allerdings werde auch dieses Geschäft urlaubsbedingt vom 8. bis einschließlich 16. August geschlossen sein. Wann die Filiale von brillen.de in Augsburg wieder öffnen wird, sei noch unklar. Es fehle an Personal. Man suche händeringend nach einer Lösung.

Brillen.de versucht das Personalproblem mit einem Kniff in Griff zu bekommen

Das Personalproblem sei nicht nur bei brillen.de schon seit einiger Zeit Thema. Man setzt daher seit vier Jahren auf eine Alternative. In zahlreichen Geschäften sei Personal im Einsatz, das keine augenoptische Ausbildung hat. Tätigkeiten, für die es eine spezielle Expertise braucht, würden „remote“ erledigt. Das bedeutet, der Experte oder die Expertin wird hierfür digital in die Filiale zugeschaltet und übernimmt die Aufgabe - etwa einen Sehtest. Dieses Verfahren sei rechtlich abgesichert. Man habe damit bislang gute Erfahrungen gemacht.

Googelt man online nach Kundenmeinungen über brillen.de sind nicht alle zufrieden. Unter anderem kam es offenbar auch in anderen Städten zu überraschenden Filialschließungen. Kunden standen auch hier vor dem Problem, dass bezahlte Ware nicht abgeholt werden konnte.