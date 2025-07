Ordnungsdienst der Stadt ist verstärkt am Augsburger Königsplatz präsent

Im Juli und August ist der städtische Ordnungsdienst zusätzlich zu seinen regelmäßigen Streifen an mehreren Wochenenden abends auf dem Augsburger Königsplatz präsent. Man wolle aufkommende Konflikte frühzeitig entschärfen und als Ansprechpartner für Bürger zur Verfügung stehen, so das Ordnungsreferat. „Gerade in den Sommermonaten ist der Königsplatz ein beliebter Treffpunkt für viele unterschiedliche Personengruppen. Nutzungskonflikte können daher vorkommen. Mit der zusätzlichen Präsenz des Ordnungsdienstes möchten wir auf die zunehmenden Interessenkonflikte reagieren“, so Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU). Ziel sei, das Sicherheitsgefühl in der Innenstadt zu verbessern.

Am Königsplatz treffen unterschiedliche Gruppen aufeinander. Neben Passanten und Fahrgästen von Bus und Straßenbahn treffen sich am Königsplatz auch Angehörige der Trinker- und Drogenszene sowie unterschiedliche Jugendgruppen.