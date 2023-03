Osterplärrer 2023 in Augsburg: Alles rund um Termin, Programm und Bierzelte

Zu Ostern öffnet traditionell der Augsburger Plärrer seine Tore. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen rund um den Termin, das Programm, die Bierzelte und Reservierungen.

Als sich im 19. Jahrhundert in Augsburg immer Menschen über das "Geplärre" beschwerten, war der Name für den heutigen Plärrer geboren. Insgesamt lassen sich die Wurzeln des Volksfestes sogar schon mehr als 1000 Jahre zurückverfolgen. Fakt ist, dass das Augsburger Volksfest im Jahr 1884 zum ersten Mal von der Stadt Augsburg veranstaltet wurde. Mittlerweile stellt der Plärrer das größte Volksfest in Schwaben dar und vereint Moderne mit Tradition. Zweimal im Jahr haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, traditionelle bayerische Festzelte zu besuchen, aber auch bei über 80 Schaustellerbetrieben vorbeizugucken, gastronomische Highlights zu genießen und attraktive Fahrgeschäfte auszuprobieren.

Der Augsburger Plärrer findet zweimal im Jahr statt. Als Nächstes steht der Osterplärrer an. Das wirft einige Fragen auf: Wann ist der Termin? Welche Bierzelte gibt es? Muss man reservieren? Wie ist das Programm? Gibt es ein Feuerwerk? Was ist zu den Öffnungszeiten bekannt? Wir haben Antworten.

Osterplärrer Augsburg 2023: Wann ist der Termin?

Der Plärrer erstreckt sich traditionell über etwa zwei Wochen. Das ist auch beim Osterplärrer 2023 der Fall, der vom 9. April 2023 bis zum 23. April 2023 stattfinden wird.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Bierzelte beim Plärrer 2023 zu Ostern in Augsburg

Auf dem Plärrer in Augsburg stehen zwei große Bierzelte: das Binswanger Zelt und das Festzelt Schaller. Beide Festzelte werden seit Jahrzehnten von regional bekannten Festwirtsfamilien betrieben. Das Binswanger Zelt begleitet den Plärrer bereits seit 1963. In beiden Zelten ist an jedem Plärrertag eine Menge geboten. Von Bewirtung bis hin zu Livemusik.

Augsburger Osterplärrer 2023: Reservieren – so funktioniert es

In den Bierzelten des Plärrers ist nicht nur eine Menge geboten, sondern in aller Regel auch eine Menge los. Wer sicher einen Platz im Zelt haben will, der sollte daher vorab reservieren.

Im Binswanger Bierzelt kann im Vorfeld des Osterplärrers online eine Reservierung abgegeben werden. Das Online-Formular ist ab Mittwoch, 1. März 2023, verfügbar. Zum Wochenende kann jeweils nur an einem Tag reserviert werden. Also entweder Freitag oder Samstag. Wichtig ist zudem zu wissen, dass reservierte Tische an die Allgemeinheit übergeben werden, wenn sie bis kurz nach der Reservierungszeit nicht voll besetzt sind. Während des Festzeltbetriebes wird die Reservierung im Binswanger nur telefonisch möglich sein. Unter folgender Telefonnummer: Telefon 0821-298 298-0

Lesen Sie dazu auch

Im Schaller Festzelt gibt es bei den Reservierungen eine Neuerung. Reservierungen sind online nur noch über ein Kundenkonto möglich. Dieses soll dabei helfen die Anfragen, die Buchungen und deren Status im Blick zu haben. Außerdem verlangen die Festwirte des Schallers nun bei Reservierungen für Freitage und Samstage eine Reservierungsgebühr, welche vorab zu zahlen ist. "Wir sehen uns zu diesem Schritt gezwungen, da es mittlerweile leider üblich war, dass wir donnerstags, freitags und samstags ca. 20 bis 30 leere Tische pro Abend zu verzeichnen hatten. Diese leeren Tische gehörten zu Reservierungen, die einfach nicht erschienen sind oder nicht storniert wurden", erklären die Festwirtfamilie Held: "Der zweite Grund, warum wir uns für eine personenbezogene Vorab-Reservierungs­gebühr entschieden haben ist, dass es auch leider öfter vorkommt, dass Gäste angeben, einen ganzen Tisch zu benötigen und diesen aber nur maximal zu Hälfte belegen und keine anderen Gäste dazu setzen lassen. Wir hoffen, dass unsere Maßnahmen nun zu einer gerechteren Tischbelegung führen. Wir freuen uns auf Sie und auf einen großartigen Plärrer!" Sobald die Vergabe der Restplätze beginnt, entfällt die Gebühr. Während des Osterplärrers 2023 können Reservierungen in den beiden Festzelten telefonisch unter den folgenden Nummern abgegeben werden:

Festzelt Schaller: 0176 82114542

0176 82114542 Binswanger Festzelt : 0821 2982980

Osterplärrer in Augsburg 2023: Öffnungszeiten auf einen Blick

Montag bis Donnerstag: 12.00 Uhr bis 23.00 Uhr

12.00 Uhr bis 23.00 Uhr Freitags: 12.00 Uhr bis 23.30 Uhr

12.00 Uhr bis 23.30 Uhr Samstags: 10.30 Uhr bis 23.30 Uhr

10.30 Uhr bis 23.30 Uhr Sonntags und an Feiertagen: 10.30 Uhr bis 23.00 Uhr

Anreise zum Osterplärrer 2023 in Augsburg – Adresse und Parken

Wer nicht zu Fuß, oder mit dem Fahrrad, anreisen will, der kann das Augsburger Plärrergelände vor allem mit dem Auto und der Straßenbahn erreichen.

Adresse: Langenmantelstraße / Ecke Kesterstraße, 86153 Augsburg

Anreise mit dem Pkw: In das Navi sollte die obige Adresse eingegeben werden. Direkt am Plärrergelände befindet sich ein Parkplatz. Das Auto kann auf diesem gegen eine Gebühr abgestellt werden.

Anreise mit der Straßenbahn: Die Anreise mit der Straßenbahn ist besonders praktisch: Die Linie 4 hält in Augsburg direkt vor dem Plärrer-Gelände. Der Name der Haltestelle lautet "Plärrer".

Preise und Bierpreise beim Osterplärrer 2023 in Augsburg

In den letzten Monaten ist das Leben in vielen Bereichen teurer geworden. Da war es zu erwarten, dass auch die Preise beim Augsburger Osterplärrer ansteigen würden. Und genau so kommt es auch, zumindest in einem Bereich: Die Bierpreise ziehen im Schaller und Binswanger an.

Bierpreis im Binswanger Festzelt : 11,00 Euro für die Maß (Anstieg um 30 Cent zum letzten Plärrer)

: 11,00 Euro für die Maß (Anstieg um 30 Cent zum letzten Plärrer) Bierpreis im Festzelt Schaller: 11,60 Euro für die Maß (Anstieg um 80 Cent zum letzten Plärrer)

Die gute Nachricht: Andere Preise bleiben beim Osterplärrer in Augsburg wie gehabt. So werden die Preise für die Attraktionen nicht höher sein als zuvor.

Neuering zum Osterplärrer 2023: Gelände wird videoüberwacht

Zum Osterplärrer 2023 gibt es eine spannende Neuerung: Das Volksfest wird nun in Absprache mit der Stadt videoüberwacht. So soll die Sicherheit erhöht werden.

Programm für den Osterplärrer 2023

Besucher können zum Augsburger Plärrer 2023 wieder ein breites Programm erwarten. Es folgt eine Übersicht:

Sonntag, 9. April 2023:

11.00 Uhr: Der Augsburger Plärrer öffnet seine Tore

öffnet seine Tore 17.00 Uhr: Offizieller Anstich durch OB Eva Weber (Binswanger Festzelt )

) 18.00 Uhr: Ohlala ( Festzelt Schaller)

Montag, 10. April 2023:

18.00 Uhr: Allgäu Power (Binswanger Festzelt )

Power (Binswanger ) 18.30 Uhr: SOS Band ( Festzelt Schaller)

Dienstag, 11. April 2023:

19.00 Uhr: Dolce Vita (Binswanger Festzelt )

) 18.30 Uhr: The Mannish Boys ( Festzelt Schaller)

Mittwoch, 12. April 2023:

15.00 Uhr: Oberbayerisches Marionetten-Theater mit "Die Mondrakete" (Binswanger Festzelt )

) 18.00 Uhr: Münchner G'schichten (Binswanger Festzelt )

) 18.30 Uhr: Lausbuam ( Festzelt Schaller)

Donnerstag, 13. April 2023:

18.00 Uhr: Die Störzelbacher (Binswanger Festzelt )

) 18.30 Uhr: Die Hausband ( Festzelt Schaller)

Freitag, 14. April 2023:

18.00 Uhr: Ois Easy (Binswanger Festzelt )

) 18.30 Uhr: Joe Williams ( Festzelt Schaller)

Samstag, 15. April 2023:

17.30 Uhr: Musikuss (Binswanger Festzelt )

) 18.30 Uhr: Ohlala ( Festzelt Schaller)

Sonntag, 16. April 2023:

9.30 Uhr: Zeltgottesdienst (Binswanger Festzelt )

) 18.00 Uhr: Allgäu Power (Binswanger Festzelt )

Power (Binswanger ) 18.00 Uhr: The Mercuries ( Festzelt Schaller)

Montag, 17. April 2023:

12.00 Uhr: Rosa Montag, Gay, Lesbians & friends im Schallerzelt ( Festzelt Schaller)

Schaller) 18.00 Uhr: Volxxbeat (Binswanger Festzelt )

) 18.30 Uhr: Mountain Crew ( Festzelt Schaller)

Dienstag, 18. April 2023:

18.00 Uhr: Freibier (die Band, Binswanger Festzelt )

) 18.30 Uhr: Starmix ( Festzelt Schaller)

Mittwoch, 19. April 2023:

15.00 Uhr: Die Donikkl Crew (Binswanger Festzelt )

) 18.00 Uhr: Partyräuber (Binswanger Festzelt )

) 18.30 Uhr: Joe Williams ( Festzelt Schaller)

Donnerstag, 20. April 2023:

18.30 Uhr: Königlich Bayrisches Vollgas Orchester (Binswanger Festzelt )

) 18.30 Uhr: Die Hausband ( Festzelt Schaller)

Freitag, 21. April 2023:

17.30 Uhr: Die Störzelbacher (Binswanger Festzelt )

) 18.30 Uhr: Mountain Crew ( Festzelt Schaller)

Samstag, 22. April 2023:

18.00 Uhr: Ois Easy (Binswanger Festzelt )

) 18.30 Uhr: SOS Band ( Festzelt Schaller)

Sonntag, 23. April 2023:

18.00 Uhr: 1. Plärrer Brass Festival ( Festzelt Schaller)

Schaller) 19.00 Uhr: Plärrer-Finale mit Dolce Vita (Binswanger Festzelt )

Augsburg: Feuerwerk beim Osterplärrer 2023

Zu jedem Plärrer finden in Augsburg traditionell zwei große Feuerwerke statt. Sie steigen üblicherweise beide an Freitagen. Daher dürften sie zum Osterplärrer 2023 auf die folgenden Tage fallen:

15. April 2023

22. April 2023