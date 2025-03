Die wichtigsten Infos zum Osterplärrer 2025 in Augsburg

Das größte Volksfest in Schwaben öffnet auch 2025 in Augsburg wieder seine Tore. Die wichtigsten Antworten auf alle Fragen rund um den Osterplärrer 2025 gibt hier: Wann steigt das Volksfest in diesem Jahr? Welche Bierzelte gibt es und wo kann man reservieren? Welches Programm ist geboten und wann findet das Feuerwerk statt?

Osterplärrer 2025: Wann ist der Termin und wie sehen die Öffnungszeiten aus?

Der Osterplärrer findet dieses Jahr von Sonntag, 20. April 2025, bis Sonntag, 4. Mai 2025, statt. Er erstreckt sich 2025, wie üblich, über zwei Wochen.

Montags bis donnerstags hat der Plärrer von 12 Uhr bis 23 Uhr geöffnet. Freitags sind die Pforten von 12 Uhr bis 23.30 Uhr geöffnet, Samstag von 10.30 Uhr bis 23.30 Uhr. An Sonntagen und Feiertagen lässt sich das Volksfest von 10.30 Uhr bis 23 Uhr besuchen.

Welche Bierzelte gibt es beim Plärrer 2025?

Auf dem Plärrer gibt es traditionell zwei große Festzelte: Das Schaller-Zelt und das Binswanger-Zelt. Beide werden seit mehreren Jahrzehnten von Festwirtsfamilien aus der Region betrieben. In den Zelten kann man essen, tanzen und zu Live-Musik mitsingen.

Wo kann man einen Platz im Bierzelt reservieren?

Wer einen Tisch in einem der Zelte reservieren möchte, kann dies direkt bei den Zeltbetreibern tun. Wer auf Nummer sicher gehen und auf jeden Fall einen Tisch ergattern möchte, sollte vorab reservieren.

Schallerzelt: Reservierungen sind über die Website möglich. Die Voraussetzung dafür ist eine Registrierung und ein Kundenkonto. Für Sonntag ist die Reservierung kostenlos möglich, von Montag bis Samstag wird eine Vorabreservierungsgebühr fällig.

Binswanger-Zelt: Auch im Binswanger-Zelt ist die Reservierung online möglich. Voraussetzung ist allerdings ein Gutscheinkauf – wer einen Tisch reservieren möchte, muss pro Tisch (Platz für acht Personen) 24 Gutscheine für jeweils zehn Euro abnehmen. Wer nur mittags einen Tisch reservieren möchte, muss dafür keinen Gutschein abnehmen.

Wann findet das Feuerwerk am Osterplärrer 2025 statt?

Beim Plärrer gibt es traditionell auch immer zwei große Feuerwerke, die üblicherweise an Freitagen stattfinden. Die Feuerwerks-Termine für den Osterplärrer 2025 sind demnach diese beiden Tage:

Freitag, 25. April 2025, 21.45 Uhr

Freitag, 2. Mai 2025, 21.45 Uhr

Wie sieht das Programm auf dem Osterplärrer 2025 aus?

Neben zahlreichen Fahrgeschäften und Essen ist auf dem Plärrer auch immer ein Rahmenprogramm geboten. Wie dieser in den ersten Tagen 2025 aussieht, steht in dieser Übersicht.

Sonntag, 20. April 2025:

ab 11 Uhr: Plärrer-Auftakt mit Frühschoppen, Musik „Aretsrieder Musikanten“ (Binswanger-Zelt)

ab 11 Uhr: Plärrer-Auftakt mit Frühschoppen, Musik „Banater Schwaben“ (Schaller-Zelt)

17 Uhr bis 23 Uhr: Offizieller Anstich, Musik „Albkracher“ (Binswanger-Zelt)

18.30 Uhr bis 23 Uhr: Musik „Ohlala Partyband“ (Schaller-Zelt)

Montag, 21. April 2025:

ab 11 Uhr: Frühschoppen, Musik „BLECHG(L)ANZ“ (Binswanger-Zelt)

ab 11 Uhr: Frühschoppen, Musik „Laugnataler Blasmusik“ (Schaller-Zelt)

18 Uhr bis 23 Uhr: Musik „Allgäu Power“ (Binswanger-Zelt)

18.30 Uhr bis 23 Uhr: Musik The Mercuries (Schaller-Zelt)

Dienstag, 22. April 2025:

12 Uhr bis 17 Uhr: Unterhaltung mit Richard (Schaller-Zelt)

ab 17 Uhr: 1. Augsburger Blaulicht Stammtisch, Musik „Hausband“ ab 18.30 Uhr (Schaller-Zelt)

ab 18 Uhr: Musik „Die Illertaler“ (Binswanger-Zelt)

Detaillierte Informationen über das restliche Programm während des Osterplärrers sind auf der Website des Augsburger Plärrers zu finden: augsburger-plaerrer.de/programm/liste/

Anreise und Parken: Wie komme ich am besten zum Plärrer in Augsburg?

Das Plärrergelände ist gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad von der Augsburger Innenstadt zu erreichen. Die Adresse lautet: Langenmantelstraße / Ecke Kesterstraße, 86153 Augsburg.

Anreise mit dem Auto: Wer die obige Adresse in das Navi eingibt, gelangt darüber zum Plärrer. Direkt neben dem Volksfestbereich gibt es einen Parkplatz. Dort kann man das Auto gegen eine Gebühr abstellen.

Anreise mit der Straßenbahn: Die Straßenbahn-Linie 4 hält direkt vor dem Plärrer-Eingang. Der Name der Haltestelle lautet „Plärrer“.