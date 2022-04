Plärrer ohne Corona-Auflagen: Auch Trachtenläden und Brauereien profitieren

Plus Nach zwei Jahren Corona-Pause startet das Volksfest wieder im herkömmlichen Rahmen. Der Plärrer mit Bierzelten dürfte auch andernorts das Geschäft ankurbeln.

Wenn am Ostersonntag der Frühjahrsplärrer erstmals nach zwei Jahren wieder ohne Corona-Auflagen startet, werden nicht nur Zigtausende Menschen die Karussells und Würstchenbuden ansteuern, sondern auch wieder in die beiden großen Bierzelte strömen, um dort eine halbe oder ganze Maß zu sich zu nehmen. Das bedeutet nicht nur für die Betreiberfamilien der Festzelte eine langersehnte Rückkehr zum normalen Geschäft - sondern auch für die Brauereien, die sie beliefern. Doch nicht nur die Getränkewirtschaft dürfte vom Plärrer profitieren.