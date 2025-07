Wieder schließt ein Traditions-Club: Am Freitag gaben die Betreiber des Ostwerks bekannt, dass die Disco am Partnachweg schließen wird. 34 Jahre lang war es ein Ort, an dem viele Menschen aus Augsburg und der Region unvergessliche Nächte gefeiert, Erinnerungen gesammelt und Konzerte angesehen haben. Am Samstag, 24. Mai, wird diese Ära mit einer Abschlussparty beendet.

Miriam Zissler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ostwerk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis