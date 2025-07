„Typisch Augsburg“: Zu kurze Hebebühne am Perlachturm sorgt für viel Häme im Netz

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, heißt es. Und Spott gab es für die missglückte Aktion rund um den Perlachturm am Donnerstag zur Genüge. Wie berichtet, wollte man, bevor am Freitag die Kuppel abgenommen werden sollte, die goldene Wetterfahne mit der Stadtgöttin Cisa abmontierten. Doch weil die Hebebühne nicht hoch genug reichte, mussten die Arbeiter unverrichteter Dinge wieder abziehen. Die hämischen Reaktionen in den sozialen Medien ließen nicht lange auf sich warten.

Von einem Schildbürgerstreich war da die Rede, viele kommentierten einfach nur „typisch Augsburg“. Und manch einer spekulierte darüber, wie es denn überhaupt so weit kommen konnte. Mögliche Erklärungsversuche in Netz: Vermutlich sei der Perlachturm über Nacht durch den Regen gewachsen, der Meterstab war zu kurz, der Kran durch die Hitze geschrumpft oder zu wenig Luft in den Reifen der Hebebühne. Auch wenn die Stadt noch am Donnerstag erklärt hatte, dass der Fehler nicht bei ihr liege und sich offenbar die beauftragte Fachfirma bei der Höhenberechnung vertan habe, entlud sich der Spott in vielen Fällen über der Stadtverwaltung.

Für viele Kommentatoren ist die Panne symptomatisch für Augsburg

Einige Kommentatoren brachten die Panne in Verbindung mit der Staatstheaterbaustelle, die in diesen Tagen ebenfalls wieder für jede Menge Gesprächsstoff in der Stadt sorgt. „Wahrscheinlich dieselben Planer wie beim Stadttheater“, kommentierte ein Facebook-Nutzer. Ein anderer rief den Rechenfehler bei der Tribüne des Curt-Frenzel-Stadions in Erinnerung. Dass man sich in Augsburg bei wichtigen Projekten verrechne, sei an der Tagesordnung. „Würde mich nicht wundern, wenn einer der Clowns mal den Notarzt ruft, weil er glaubt, zu viele Finger zu haben.“

Dabei, finden die Kommentatoren, wäre es doch eigentlich ganz einfach gewesen, die richtige Höhe des Perlachturms herauszufinden. Schließlich seien die bei Wikipedia mit 70 Meter angegeben. Oder aber, schreibt V-Partei-Stadtrat Roland Wegner, man hätte einfach mal ihn gefragt. Als Rekordläufer beim Perlachturmlauf wisse er natürlich, wie hoch das Augsburger Wahrzeichen sei.

Panne am Augsburger Perlachturm: „Und wenn‘z ihr vielleicht an Disch drunderstellt‘s?“

Über Insiderinfos von der Baustelle verfügte offenbar Radiomoderator Alexander Wohlrab, der auf Facebook folgende, nicht verbriefte Unterhaltung, vom Rathausplatz zitierte. „Ja, mir ham denkt ... also mir ham des halt so Pi mol Dauma ausgmessa, also der Fanninger Franze hat es halt mehr so g‘schätzt und des muass eigentlich .. Aha, Ned! Und wenn‘z Ihr vielleicht an Disch drunderstellt‘s? Habt‘s koin dabei. Und a größere Hebebühne? O ned, dia sin schon alle ausgebucht, soso. Dann kömmer also heid ned. Verreck! Guad, dann mach‘ mer jetza halt mit der Theaterplanung weider.“