Pannenfahrzeug behindert Straßenbahnlinie 6 in Augsburg

Die Straßenbahnlinie 6 ist derzeit wegen eines Pannenfahrzeugs im Gleisbett zwischen Friedberg und Königsplatz blockiert.

Gegen 8.40 Uhr heute Morgen hörten Fahrgäste in Hochzoll den Hinweis, dass die Straßenbahn wegen einer Behinderung in der Gärtnerstraße zunächst einmal stehen bleiben müsse. Man solle auf die Linie eins oder den Zug ausweichen. Wie Polizei und Stadtwerke auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilen, blockiert ein defektes Fahrzeug derzeit die Gleise auf Höhe der Haltestelle Gärtnerstraße. Die Straßenbahnlinie sechs ist daher zwischen Friedberg und Königsplatz unterbrochen.

Gegen kurz nach neun hieß es seitens der Stadtwerke, man warte auf den Abschlepper, der das Fahrzeug schnellstmöglich beiseiteschaffen soll. Danach laufe der Verkehr auf der Linie 6 wieder reibungslos. (nist)