Interaktive Karte: Diese Parkhäuser gibt es in Augsburgs Innenstadt

Von Felix Gnoyke - 12:00 Uhr Artikel anhören Shape

Die Parkplatz-Suche in Städten ist ein leidiges Thema. In Augsburg gibt es allerdings zahlreiche Parkhäuser – und acht Park-and-Ride-Plätze. Eine Übersicht.

Nach wie vor fahren viele Besucherinnen und Besucher bevorzugt mit dem Auto in die Stadt. Doch eine Frage stellt sich dabei immer wieder: Wo kann man in Augsburg preiswert parken? Wir haben die wichtigsten Informationen zu den Öffnungszeiten und Preisen der Parkhäuser in der Innenstadt zusammengefasst – und erklären, wo es je nach Parkdauer am günstigsten ist. Außerdem geben wir einen Überblick über die kostenlosen Park-and-Ride-Plätze und zeigen, wie lange Sie von dort aus in die Innenstadt brauchen.

In Augsburgs Innenstadt gibt es aktuell 16 Parkhäuser, die öffentlich zugänglich sind. Weitere, nicht überdachte oder private, Stellplätze haben wir in unserer Übersicht nicht aufgeführt. Alle weiteren Informationen können Sie der Karte entnehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .