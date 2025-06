So viel kosten die Parkhäuser in der Innenstadt – und so voll sind sie im Moment

Manche Veranstaltungen locken besonders viele Menschen nach Augsburg: So werden beispielsweise zu den Sommernächten (3. bis 5. Juli 2025) viele Besucherinnen und Besucher in der Innenstadt erwartet. Auch die Freilichtbühne am Roten Tor zieht, sei es zu den Musical-Terminen oder den Konzerten im August, viele Interessierte in die Stadt. Für diese zentral gelegenen Events bietet sich eine Anreise mit dem Zug an – doch nicht immer ist das möglich oder praktikabel. Wer aber mit dem Auto zu so einer Veranstaltung nach Augsburg fährt, sollte sich vorher überlegen, wo er oder sie parken möchte.

Übersicht mit Live-Daten: So voll sind die Augsburger Parkhäuser aktuell

Eine sichere Wahl: Die öffentlichen Parkhäuser, von denen es in der Stadt eine ganze Reihe gibt. 15 Parkhäuser in der Innenstadt sind an das Parkleitsystem der Stadt angeschlossen. Bei ihnen wird mittels Sensoren live erhoben, wie viele Plätze aktuell verfügbar sind. Unsere Karte zeigt diese 15 Parkhäuser und deren Belegungsstatus. Die Daten stammen direkt vom Smart-City-Dashboard der Stadt Augsburg und werden regelmäßig aktualisiert. Von wann die neuesten Daten stammen, können Sie ebenfalls der Grafik entnehmen.

Preise der Augsburger Parkhäuser: So viel kostet das Parken in der Innenstadt

Nun ist die reine Verfügbarkeit nicht das einzige Kriterium, um sich für ein Parkhaus zu entscheiden. Sicherlich spielt auch der Preis eine große Rolle. Wie viel es kostet, das Auto dort abzustellen, können Sie daher ebenfalls unserer Karte entnehmen.

Ein Vergleich ist aber nicht immer ganz einfach, weil die Parkhäuser ganz unterschiedliche Kostenmodelle haben: mal gibt es ein gestaffeltes System, bei dem die erste Stunde günstiger ist – bei anderen ist hingegen ein vergünstigter Tagestarif attraktiv. Und dann spielen auch noch der Wochentag und die Tageszeit bei einigen Häusern eine Rolle. Um etwas mehr Übersicht in diesen Parkgebühren-Dschungel zu bringen, haben wir für drei Szenarien berechnet, wie viel diese pro Parkhaus kosten würden.

Die Preise stammen, wo möglich, von den Internetseiten der Betreiber. Allerdings gibt es nicht für alle Parkhäuser solche offiziellen Anlaufstellen – bei einem Teil kommen sie daher von der Parkplatz-Übersichtsseite Seite Parkopedia und aus eigenen Recherchen. Sollten uns eine Preisänderung entgangen sein, schicken Sie gerne eine Mail an unsere Redaktion.

Wer nicht mit dem Auto in die Innenstadt fahren und zusätzlich Geld sparen möchte, für den oder die sind übrigens die Park-and-Ride-Plätze der Stadt eine Alternative. Eine Übersicht über das P+R-Angebot gibt diese Karte: