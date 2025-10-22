Party, Märchen, Museum: Das ist für Kinder in Augsburg an Halloween geboten

An Halloween werden auch in Augsburg wieder viele Kinder durch die Straßen ziehen und Süßigkeiten einfordern. Wenn das nicht genug Halloween-Erlebnis ist, gibt es auch spezielle Veranstaltungen für Kinder am Freitag, 31. Oktober. Ein Überblick:

Im Märchenzelt hinter dem Abraxas-Kulturhaus in der Sommestraße gibt es am 31. Oktober Gruselmärchen für Kinder. Um 14 und 16 Uhr gibt es „Der kleine Drache Kokosnuss und das Vampirabenteuer“ für Kinder ab 4 Jahren, ab 18 Uhr Gruselmärchen für Kinder ab 6 Jahren. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Dazu wird im Märchenzelt Kürbissuppe serviert.

Gruselgeschichten gibt es außerdem in der Stadtteilbücherei in Lechhausen (Blücherstraße 1). Von 16 Uhr bis 17.30 Uhr werden dort Geschichten für Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren vorgelesen. Der Eintritt ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten.

Das Maximilianmuseum am Fuggerplatz veranstaltet von 18 bis 22 Uhr Sonderführungen durch magisch beleuchtete Räume. Außerdem gibt es Gespenstergeschichten. Auch Kinder kommen hier auf ihre Kosten, ausgestattet mit Bauhelm und Stirnlampe gibt es für sie eine Tour durch den Keller des Museums. Der Eintritt kostet drei Euro, mit „magischer” Verkleidung kommt man kostenlos hinein.

Speziell für Kinder veranstaltet der Faschingsverein Augspurgia im Pfarrheim Heiligste Dreifaltigkeit (Ulmer Straße 195A) auch in diesem Jahr wieder eine Halloweenparty. Von 17 bis 20 Uhr können Kinder hier feiern, die Karten kosten drei Euro.