Penthouse für zwei Millionen Euro: So soll das Gebäude in der Annastraße 17 einmal aussehen

Seit Monaten wird in der Annastraße 17 gebaut. Ein Gerüst umschließt die Fassade, eine großflächige Absperrung grenzt das Areal ab, ein Kran hebt Lasten und regelmäßig rollen Baufahrzeuge durch die Fußgängerzone. Das Bauprojekt, bei dem eine bestehende Immobilie aufgestockt und umfassend saniert wird, ist alles andere als ein Hingucker. Doch es sind erste Baufortschritte zu erkennen. Eine Illustration zeigt, wie das Gebäude am Ende aussehen soll.

„Schön ist die Baustelle nicht, da sind wir uns einig“, sagen die Eigentümer von „Anna 17“, die anonym bleiben wollen, und bestätigen damit Stimmen von Passanten. Bereits zu Beginn machten die Bauherren deutlich, dass ein Projekt mitten in der Innenstadt besondere Herausforderungen für alle Beteiligten mit sich bringe. Umso wichtiger sei eine zügige Umsetzung.

Sieben neue Wohnungen entstehen in der Annastraße

Tatsächlich ist hinter dem Gerüst und der Abhängung ein Fortschritt erkennbar: Das Gebäude wurde teilweise abgetragen, drei neue Etagen wurden aufgesetzt. Damit passt es sich künftig in der Höhe an die Nachbargebäude an. Das zeigt auch eine Illustration auf der Onlineplattform von „Anna 17“, die zeigt, wie das Gebäude einmal aussehen wird, wenn die Bau- und Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen sind.

Ein Gerüstbanner soll die Baustelle in der Annastraße 17 optisch aufhübschen. In Ansätzen lässt sich erkennen, wie das Haus später aussehen soll. Foto: Anna17 GmbH

Im Erdgeschoss wird der Optiker Fielmann eine neue Filiale eröffnen (wir berichteten) und dafür seinen Standort in der Bürgermeister-Fischer-Straße aufgeben. Darüber entstehen sieben Wohnungen mit Größen zwischen 50 und 100 Quadratmetern. Die oberste Etage ist als Penthouse mit mehr als 200 Quadratmetern konzipiert. Die Preise liegen zwischen 429.000 Euro und zwei Millionen Euro. Zwei Wohnungen sind bereits verkauft, die übrigen befinden sich in der Vermarktung. Bezugsfertig sollen sie Mitte bis Ende 2026 sein.

Im November soll das Grüst zurückgebaut werden

„Wir liegen im Zeitplan“, betonen die Eigentümer. Fielmann werde voraussichtlich im November mit dem Ausbau der Ladenfläche beginnen und im Frühjahr oder Sommer 2026 einziehen. Auch die Fassade, die auf einem neu aufgezogenen Gerüstbanner in Ansätzen zu erkennen ist, gibt es bald zu sehen: Ende November soll das Gerüst größtenteils zurückgebaut werden. „Ein Gerüstturm muss aber wohl stehen bleiben, um die noch anstehenden Arbeiten zu erledigen“, so die Bauherren. Zudem werde weiterhin eine Fläche zur Materiallagerung benötigt, insbesondere für den anschließenden Innenausbau.