Der Bund will drei Millionen Euro für Sanierung des Perlachturms zahlen

Von den acht Millionen Euro Gesamtkosten für die Sanierung des Perlachturms wird der Bund wohl um die drei Millionen Euro übernehmen. Wann geht es mit den Bauarbeiten los?

Für die Sanierung des Perlachturms gibt es jetzt doch eine Perspektive: Der Bund wird die Sanierung mit knapp drei Millionen Euro fördern. Das beschloss der Haushaltsausschuss des Bundestags am Donnerstagvormittag. Damit können die Planungsarbeiten für die Sanierung fortgesetzt werden, sodass voraussichtlich im Jahr 2024 mit den drei Jahre dauernden Bauarbeiten begonnen werden kann. Man werde den zuletzt entworfenen Zeitplan wohl einhalten können, so Liegenschaftsreferent Wolfgang Hübschle ( CSU). Die Stadt werde ihren Eigenanteil von fünf Millionen Euro zusammen mit Geld aus dem Prinzfonds, erhofften Spenden und einem Zuschuss aus der Städtebauförderung voraussichtlich finanzieren können. "Wir müssten durchfinanziert sein", so Hübschle.

Wie berichtet war im Sommer bekannt geworden, dass die Stadt mit ihrer Bewerbung um Aufnahme in ein anderes Bundes-Förderprogramm gescheitert war. Man habe dann im August einen erneuten Anlauf für die Sanierung des seit fünf Jahren gesperrten Perlachturms im Förderprogramm "KulturInvest" gestartet und einen Antrag im Haus von Kultur-Staatsministerin Claudia Roth (Grüne) gestellt, so Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU). Roth und die drei Augsburger Abgeordneten Ulrike Bahr (SPD), Maximilian Funke-Kaiser (FDP) und Volker Ullrich (CSU) zeigten sich am Donnerstag erfreut über die Entscheidung des Haushaltsausschusses. Es sei ein gutes Zeichen, dass das Augsburger Wahrzeichen mit seiner bewegten Geschichte nun saniert werden könne, hieß es in ähnlich lautenden Mitteilungen. "Der Perlachturm liegt den Augsburgerinnen und Augsburgern sehr am Herzen", so Roth. Die überregionale Bedeutung des Augsburger Wahrzeichens werde durch die Bundesförderung unterstrichen.

Sanierung des Perlachturms in Augsburg: Wie es nun weitergeht

Seit Jahren laufen Planungen und Überlegungen zur Sanierung des Perlachturms. Seit fünf Jahren ist der Turm wegen der nicht mehr standsicheren Treppe im Inneren für Besucher gesperrt. Im Frühjahr mussten die oberen Geschosse auch noch mit einem Schutznetz eingewickelt werden, um Passanten und Passantinnen vor herabstürzenden Steintrümmern zu schützen. Im Zuge der Sanierung sind eine Erneuerung der Treppe, eine Sanierung der oberen Geschosse mit vorübergehender Demontage des Kupferdachs sowie eine Fassadenerneuerung und ein neuer Eingangsbereich geplant.

