Die Kuppel des Augsburger Perlachturms ist auf dem Boden

Es ist fünf Uhr morgens, als die ersten Schaulustigen auf dem Rathausplatz bei Dunkelheit eintreffen. Sie wollen nicht verpassen, wie der große Kran die Kuppel des Perlachturms herab hievt. Zu diesem Zeitpunkt sind die Arbeiter schon seit drei Stunden hoch oben auf der Kuppel beschäftigt, um Vorbereitungen zu treffen. An diesem Donnerstag soll es endlich klappen: Das Augsburger Wahrzeichen soll „geköpft“ werden, damit er im nächsten Schritt saniert werden kann. Viele haben diesen Moment sehnsüchtig erwartet. Um viertel vor neun Uhr schließlich schwebt die Kuppel in der Luft, wird vorsichtig auf den Boden vor das Rathaus gehievt.

Icon Galerie 12 Bilder Am Donnerstag war es endlich so weit: Die Kuppel wurde vom Perlachturm auf den Rathausplatz gehoben. Das erzeugte spektakuläre Bilder.

Unten auf dem Rathausplatz steht am frühen Morgen ein Ehepaar aus Bamberg. Um drei Uhr morgens haben sich die beiden auf ihr Motorrad gesetzt, um das Spektakel im gut 200 Kilometer entfernten Augsburg zu verfolgen. Auch Erika und Kurt Luks haben sich extra mit dem Taxi aus dem Bärenkeller in die Stadtmitte fahren lassen. Sie warten schon seit Wochen auf den großen Moment und wollen ihn auf keinen Fall verpassen. Dass die Hebebühne in der vergangenen Woche zu kurz war und die Aktion deshalb verschoben werden musste, sehen beide humorvoll. „Wir haben halt gelacht, das kann doch passieren.“ Einige Zuschauer haben sich mit Kaffee und Brezen eingedeckt, die vier Punks, die seit 5.15 Uhr am Rathausplatz ausharren, haben ihre Flasche Hugo schon fast geleert. Einige Mitglieder der „Urban Scetchers“ sitzen mit Pinsel, Stift und Zeichenblöcken da, um diese besonderen Szenen für immer festzuhalten. Die „Köpfung“ des Perlachturms ist ein Spektakel, das sich viele nicht entgehen lassen wollen.

Im Lauf des Morgens trudeln immer mehr Menschen mit Regenschirmen und Regenjacken am Rathausplatz ein. „Letzte Woche wäre das Wetter besser gewesen“, merkt einer der Schaulustigen an. Doch das Wichtigere an diesem Morgen ist die Windstille.

Die Kuppel des Perlachturms samt Hebevorrichtung wiegt rund zehn Tonnen

Die Zuschauer müssen geduldig bleiben. Gegen sieben Uhr ist augenscheinlich noch immer nichts passiert, zumindest nichts, was man von unten sehen kann. Dabei soll die Kuppel schon leicht angehoben sein, wird von oben mitgeteilt. Die Fachleute gehen davon aus, dass die Kuppel und das Hebekonstrukt, das bereits am Vortag auf dem Perlach installiert worden war, insgesamt knapp zehn Tonnen wiegen. Doch wie hoch das Gewicht tatsächlich ist, weiß man am Donnerstag um sieben Uhr noch nicht. Dies wird sich erst herausstellen, wenn die Kuppel am Haken hängt.

Icon Vergrößern Schaulustige mussten stundenlang warten, bis die Turmzwiebel endlich in der Luft schwebte. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Schaulustige mussten stundenlang warten, bis die Turmzwiebel endlich in der Luft schwebte. Foto: Marcus Merk

Kurz vor acht wird bekannt, dass man beim Abheben der Kuppel auf der Nordseite eine Schraube gefunden hat, an der die Kuppel noch befestigt war. Laut Auskunft der Fachfirma konnte man diese Verbindung vorher nicht sehen. Diese Schraube ist inzwischen entfernt, die Fachfirma rechnet damit, dass sie die Kuppel nun bald herabhieven kann. Das wäre wichtig, denn langsam drängt die Zeit.

Gegen acht Uhr, so die Experten, setzt in der Regel eine für die Morgenstunden typische Thermik ein, die das komplexe Unterfangen behindern könnte. Das Abhebekonstrukt ist so gesichert, dass sich die Kuppel in der Luft nicht drehen kann, jede Form von stärkerem Wind sei hier aber Gift. Doch wenigstens beim Wind hatte der Wettergott ein Einsehen.

Perlachturm wird saniert: Vielen Schaulustige beobachten die schwebende „Zwiebel“

Um viertel vor neun schließlich hängt die Kuppel des Augsburger Wahrzeichens am Haken. Langsam wird sie zur Rathausseite hin geschwenkt und hängt dort für einige Zeit, bevor sie langsam nach unten gelassen wird. Stockwerk für Stockwerk geht die Aktion voran, die Zuschauer freuen sich, spenden Applaus. Kurz vor neun ist die Kuppel bereits auf Höhe des Dachfirsts von St. Peter am Perlach angekommen, jetzt geht alles relativ schnell.

Jetzt, da die Kuppel so nah über dem Boden schwebt, können die Schaulustigen von unten in das Konstrukt hineinschauen. Auch die Sicherheitskräfte nutzten die Gelegenheit, Fotos zu machen. Die goldfarbene Wetterfahne in Form der heidnischen Göttin Cisa sitzt fest auf der Spitze des Turms. Wie berichtet, war zunächst geplant gewesen, die Wetterfahne einzeln abzunehmen, um sie nicht zu beschädigen. Am Mittwoch hatte die zuständige Fachfirma geprüft, ob sich beides zusammen herunter heben lässt. Das hat nun funktioniert. Allerdings ist die Turmzwiebel doch um rund drei Tonnen schwerer, als im Vorfeld errechnet worden war. Das ergibt die Messung der Kran-Waage. Deshalb gibt es eine kleine Planänderung.

Schwerer als vermutet: Kuppel des Augsburger Perlachturms wiegt rund 13 Tonnen

Die rund 13 Tonnen schwere Kuppel kann erstmal nicht auf das vorgesehen Pavillonkonstrukt am Rathaus gehoben werden. Aufgrund des schwereren Gewichts, kann der Ausleger des Krans aus statischen Gründen nicht so weit ausfahren, wie es dazu benötigt würde. Die mächtige Turmkuppel wird also erstmal ein paar Meter daneben abgesetzt. Die Zuschauer, die teils seit Stunden ausharrten, applaudieren erneut. Kommende Woche dann soll ein Autokran vom Rathausplatz aus die Kuppel auf das Pavillongerüst platzieren.

Icon Vergrößern Auch einige Mitglieder der Urban Scetchers sind da. Sie halten die spektakuläre Aktion fest. Foto: Ina Marks Icon Schließen Schließen Auch einige Mitglieder der Urban Scetchers sind da. Sie halten die spektakuläre Aktion fest. Foto: Ina Marks

Wie berichtet, musste die Kuppel des Perlachtums abgehoben werden, damit der gut 1000 Jahre alte Turm saniert werden kann. In diesem Rahmen erhält er auch eine neue Treppe: Der bisherige, steinerne Aufstieg wird durch eine Wendeltreppe aus Stahl ersetzt, die den Besuchern künftig ein neues Aufstiegserlebnis ermöglichen soll. Die Stadt geht davon aus, dass der Turm im Winter kommenden Jahres wieder komplett sein soll: Voraussichtlich im November soll ihm die Kuppel wieder „aufgesetzt“ werden. Bis dahin wird sie auf einem Stahlgestell vor dem Rathausplatz stehen und als Info-Pavillion für die Sanierungsarbeiten dienen. Der Pavillon wird am 11. August offiziell eröffnet. (mit nip)