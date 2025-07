Wegen Turmzwiebel: Stadtwerke verlegen Haltestelle vor Rathaus

Die Turmzwiebel des Perlachturms, die seit Donnerstagvormittag vor dem Augsburger Rathaus steht, hat Auswirkungen auf den Nahverkehr. Die Straßenbahnlinien 1 und 2, die stadtauswärts unterwegs sind, haben kurzfristig eine Ersatzhaltestelle bekommen. Sie ist nicht weit von der regulären Haltestelle direkt vor dem Rathaus entfernt. Die Ersatzhaltestelle ist vorübergehend vor dem Rewe-Supermarkt in der Maximilianstraße eingerichtet.

Das ist die Ersatzhaltestelle am Rewe-Supermarkt. Foto: Michael Hörmann

Jürgen Fergg, Sprecher der Stadtwerke, erläutert den Grund: „Es geht um den Sicherheitsabstand an der Turmzwiebel.“ An dieser Stelle sei es sehr eng. Für Ein- und Ausstieg sei dies gefährlich. Deshalb habe man die Haltestelle verlegt. Mitarbeiter der Stadtwerke legten zur Mittagszeit die entsprechenden Markierungen fest. Fahrgäste müssen sich noch etwas umgewöhnen. Ein Großteil der Fahrgäste steht derzeit am Rathaus. „Dies wird sich aber schnell einspielen“, so Fergg.

Stadteinwärts bleibt auf den beiden Straßenbahnlinien alles beim alten. Wie lange die Ersatzhaltestelle beim Rewe eingerichtet wird, ist vorerst offen.