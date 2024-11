Gelungener Umzug der Peter Wagner Immobilien AG

Alles aus einer Hand – bei der Peter Wagner Immobilien AG bekommt man Betreuung in der gesamten Wertschöpfungskette von Immobilien. Dank langjähriger Erfahrung und vielfältiger Kontakte sorgt das Unternehmen für kompetenten Service, wenn es um Beratung und Dienstleistung rund um die Immobilie geht.

Zuletzt hatte das erfolgreiche Unternehmen für sich selbst nach neuen Räumlichkeiten gesucht – und diese in der Augsburger Innenstadt gefunden. Nach intensiver Recherche und Planung freut man sich hier im neuen Firmensitz weiterhin über eine zentrale Lage und genießt die hellen, großzügigen Büros.

So klappt ein Büroumzug reibungslos

So ein Büroumzug will natürlich gut geplant sein. Wenn es in den alten Räumlichkeiten zu eng wird, man sich modernisieren oder einfach verändern will, beginnt es mit der Suche nach einem neuen Büro. Dabei muss neben Größe, Lage und Infrastruktur auch an die Zukunft gedacht werden. Ist weiteres Wachstum zu erwarten? Am besten ein Suchprofil unter www.pw-immo.de mit den gewünschten Suchparametern anlegen.

Neue Räumlichkeiten - neue Bedingungen und Chancen

Sobald ein geeignetes Objekt gefunden ist, stehen Mietvertragsverhandlungen an: Wie sind die Konditionen und welche Regelungen gelten für Umbauten oder Anpassungen im neuen Büro?

Wenn alles geregelt ist, gilt es den Einzugstermin zu fixieren und den Umzug zu organisieren: Am besten erstellt man einen Umzugsplan mit den genauen zeitlichen Abläufen und Verantwortlichkeiten. Ein Umzugsunternehmen wird gesucht und die Kunden müssen über die Veränderung informiert werden. Nicht vergessen: Auch während des Umzugs muss die Erreichbarkeit gewährleistet sein.

Damit am Ende alle zufrieden sind, ist es wichtig, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter frühzeitig mit ins Boot zu holen und in die Planungen einzubeziehen. Wie sollen die neuen Büros aussehen? Wer ist für was zuständig?

Büroräume ansprechend und funktional planen

Bei der Gestaltung der Büros hilft ein Plan mit Arbeitsplätzen, Besprechungsräumen und Gemeinschaftsbereichen. Dann werden neue Möbel und Technik bestellt beziehungsweise geprüft, was bereits vorhanden ist. Deko-Elemente und Pflanzen sorgen für eine einladende Atmosphäre.

So ein Umzug ist immer auch eine Gelegenheit, sich von alten Möbeln, Geräten und Unterlagen zu befreien. Was kann weg, was kann gespendet oder verkauft werden, was muss entsorgt werden?

Zuletzt steht die Übergabe des alten Büros an. Je nach Vertrag müssen die Räumlichkeiten renoviert und gereinigt werden. Ist alles erledigt, darf man zufrieden auf den erfolgreichen Umzug zurückblicken und allen Helfern danken.

Umzugspläne? Die Peter Wagner Immobilien AG hilft bei der Suche

Wer auf der Suche nach neuen Büroräumen ist, ist bei Peter Wagner Immobilien in besten Händen. Ob zum Kaufen oder Mieten – Interessentinnen und Interessenten werden von Anfang an umfassend unterstützt.

Peter Wagner Immobilien AG Die Peter Wagner Immobilien AG ist seit 1990 der kompetente Partner in allen Bereichen rund um die Immobilie. Mit 25 Mitarbeitern bietet der Dienstleister ein starkes Netzwerk, das das Thema Immobilien tatsächlich ganzheitlich bedient. Der besondere Fokus liegt dabei auf dem Immobilienmarkt im Raum Augsburg und München. Immobilienberatung mit umfassender Analyse jedes Objekts sowie professioneller Unterstützung beim Verkauf, Kauf und der Vermietung von Wohn-, Investment- und Gewerbeimmobilien.

Immobilienbewertung nach gründlicher Analyse als solide Grundlage für eine realistische Preisgestaltung des Kauf- oder Verkaufsobjekts.

Vermittlung von Wohn-, Investment- oder Gewerbeimmobilien mit Rundum-Abwicklung vom Erstgespräch bis zur finalen Unterschrift. Vermarktung von Immobilien und das Erstellen ansprechender Exposés.

Finanzierung: Beratung, Kontakt zu passenden Finanzierungspartnern und erfahrene Begleitung während des gesamten Prozesses – auch zu Themen wie Rentabilität, Fördermöglichkeiten, Nebenkosten und mehr.

Insolvenzen: professionelle und diskrete Vermarktung von Immobilien aus Insolvenzen – inklusive umfassender Bewertung, zielgerichteter Marketingstrategie und reibungsloser Abwicklung des Verkaufsprozesses.

Strategische Standortsuche und Standortanalyse: gründlicher Einblick in den Immobilienmarkt und maßgebliche Unterstützung bei der Entscheidungsfindung.

Projektentwicklung: umfassende Entwicklung der gesamten Wertschöpfungskette von Immobilien – Entwicklungspotenziale erkennen, maßgeschneiderte Lösungen finden.

Hausverwaltung Kontakt Peter Wagner Immobilien AG Telefon: 0821/243 77-20 E-Mail: info@pw-immo.de www.pw-immo.de