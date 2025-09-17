Icon Menü
Peutinger-Schulleiter fordert Gespräche zu Areal von Esso-Tankstelle in Augsburg

Augsburg

„Esso-Areal nicht voreilig aufgeben“: Schulleiter fordert Stadt zum Handeln auf

Seit Jahren herrscht im Peutinger-Gymnasium eklatante Raumnot. Nun wird das Grundstück der angrenzenden Tankstelle frei. Doch wie wahrscheinlich ist ein städtischer Kauf?
Von Jonas Klimm
    Stephan Lippold, Schulleiter des Peutinger-Gymnasiums, wünscht sich eine bauliche Erweiterung seiner Schule auf dem angrenzenden Esso-Areal.
    Es ist ein leidiges Thema für Stephan Lippold. Wenn in dieser Woche rund 650 Schülerinnen und Schüler in das Peutinger-Gymnasium (PG) zurückkehren oder die Schulräume erstmals betreten, dann muss der Schulleiter die drängendste Frage schon beantwortet haben: Wo bringe ich die Schüler unter? „Es ist seit Jahren Thema“, sagt Lippold. Die Raumnot im PG ist groß. Und im nächsten Schuljahr dürfte sich die Situation noch verschärfen. Erstmals droht ein Szenario, in dem Schüler abgewiesen werden müssen. Zuletzt tat sich eine unerwartete Chance auf: Weil der Pachtvertrag nicht verlängert wurde, schließt die angrenzende Esso-Tankstelle Ende des Monats. Das Grundstück wird frei. Lippold fordert die Stadt nun zum Handeln auf.

