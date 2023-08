Betrunkener kommt von der Fahrbahn ab und beschädigt drei Autos

Mit 1,2 Promille war ein 35-Jähriger in der Nacht auf Donnerstag in Pfersee unterwegs. Bei dem Unfall verursachte er einen Schaden von 35.000 Euro.

Vier beschädigte Autos und 35.000 Euro Schaden - das ist die Bilanz eines Unfalls, den ein 35-Jähriger in der Nacht zu Donnerstag in Pfersee verursacht hat. Wie die Polizei mitteilt, war er gegen 3 Uhr in südliche Richtung auf der Hessenbachstraße unterwegs. Dort kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Das Auto wurde durch den Aufprall auf zwei weitere geparkte Fahrzeuge geschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Ein Anwohner bemerkte den Unfall und verständigte die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 35-Jährige alkoholisiert gefahren ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Außerdem musste er eine Blutprobe abgeben, um den genauen Blutalkoholwert zu bestimmen. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 35-Jährigen.