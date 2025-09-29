Freude in Pfersee: Uhlandwiese bekommt neue Spielgeräte

Auf dem Spielplatz Uhlandwiese in Pfersee sind neue Spielgeräte im Einsatz. Wackelbrücke, Balancierstelzen, Hängematte und Schaukel machen diesen jetzt zu einem naturnahen Mehrgenerationenspielplatz, teilt die Stadt Augsburg mit.

Bei der Eröffnung am Samstag testeten Oberbürgermeisterin Eva Weber und Umweltreferent Reiner Erben gemeinsam mit Kindern aus dem Quartier das neue Spieleangebot. Bei gutem Wetter fand zudem ein kleines, von der Elterninitiative organisiertes Familienfest statt. Angestoßen wurde die Entwicklung durch den Antrag „Wiederbelebung des Spielplatzes Uhlandwiese“, den eine Elterninitiative bei der Bürgerversammlung im April 2024 gestellt hatte.

Dank des vom Stadtrat bewilligten Sonderetats „Spielplätze“ sei der Antrag umgesetzt worden, heißt es. Zusammen mit der Elterninitiative hat das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen der Stadt Augsburg (AGNF) Ideenvorschläge überarbeitet.