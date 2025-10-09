Jeder Euro zählt für die Zukunft des TSV Augsburg-Pfersee 1885 e.V.

Der TSV Augsburg-Pfersee 1885 e.V. blickt auf eine lange Tradition zurück und ist ein wichtiger Bestandteil des sozialen Lebens in Augsburg. Doch das Vereinsgelände, zentral gelegen, ist mittlerweile zu klein und entspricht nicht mehr den modernen Anforderungen für einen funktionierenden Sportbetrieb. Eine dringend benötigte Sanierung des Sportheims sowie der Bau eines Kunstrasenplatzes stehen daher im Fokus. Doch bevor diese Maßnahmen umgesetzt werden können, sind Bodenbohrungen notwendig, um die Machbarkeit zu prüfen. Um die Finanzierung der Modernisierungen sicherzustellen, hat der Verein eine Crowdfunding-Kampagne in Zusammenarbeit mit der VR Bank ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Jeder Cent zählt“ werden Spenden über die Plattform „Viele schaffen mehr“ gesammelt. Jede Unterstützung – egal wie groß oder klein – trägt dazu bei, das Vereinsgelände zu modernisieren und die Trainingsmöglichkeiten für die Mitglieder zu verbessern. Diese Veränderungen sind nicht nur für den Verein von Bedeutung, sondern stärken auch den sozialen Zusammenhalt in der Region. Der TSV verbindet Menschen aus diversen Augsburger Stadtteilen und bietet somit allen Altersgruppen einen Ort der Gemeinschaft. Der Verein ruft daher alle Mitglieder und Unterstützer auf, sich an der Crowdfunding-Kampagne zu beteiligen und damit die Zukunft des TSV Augsburg-Pfersee zu sichern. Besuchen Sie die Crowdfunding-Plattform und spenden Sie, was Sie können!

