Kreuzung in Pfersee: Hier will die Stadt etwas für Fußgänger tun

Die Brunnenbachstraße im Augsburger Stadtteil Pfersee soll im Zuge einer anstehenden Sanierung fußgängerfreundicher umgebaut werden. Die Stadt hat dort bereits in den vergangenen Jahren einige Einmündungen/Kreuzungen so umgestaltet, dass sie für Fußgänger besser zu passieren sind. Nun ist vorgesehen, die überdimensionierte platzartige Kreuzung Brunnenbachstraße/Hans-Adlhoch-Straße/Alfonsstraße neu zuzuschneiden.

Merh Gehweg statt Straßenfläche in Augsburg-Pfersee

Gehwege werden an dieser Stelle ein Stück weiter in die Fahrbahn gezogen, sodass ein kleiner autofreier Platz abseits der Fahrbahn mit Sitzgelegenheiten und vielleicht Bäumen entsteht. Querende Fußgänger haben dann kürzere Distanzen auf der Fahrbahn zurückzulegen, zudem werden abbiegende Autos ihr Tempo etwas reduzieren müssen. An der Zahl der Stellplätze soll sich insgesamt wenig ändern. Allerdings denkt die Stadt darüber nach, in der Brunnenbachstraße eine Tempo-30-Regelung zu erlassen.

Die Kosten liegen insgesamt bei 2,4 Millionen Euro, die aktuell noch nicht voll durchfinanziert sind. Im Zuge des Umbaus will die Stadt auch die Bushaltestelle „Pfersee“ vor der Kirche St. Paul umbauen. Sie soll barrierefrei werden und künftig drei Busse aufnehmen können, sodass die Buswartefläche in der Leitershofer Straße entfallen kann. Hier gibt es Anwohnerbeschwerden.

Auch in der Friedrich-Ebert-Straße soll umgebaut werden

Angepackt soll auch ein Umbau der Friedrich-Ebert-Straße in Göggingen, wenn dort ohnehin der Asphalt erneuert werden muss. Der Zustand der Straße gilt als kritisch. Zwischen Allgäuer Straße und Bergiusstraße ist eine Erneuerung bzw. Sanierung vorgesehen. Ein konkretes Datum steht noch nicht fest, allerdings hat die Stadt bereits Geld für die Jahre 2025 bis 2027 eingeplant. Die Stadt möchte in diesem Zug die Gehwege und Radfahrstreifen verbreitern, nachdem diese nicht den aktuellen Standards entsprechen. Ein Radfahrstreifen sollte aktuell 2,50 Meter breit sein, in der Friedrich-Ebert-Straße liegt die Breite teils bei nur 1,20 Metern. Die Stadt soll eine entsprechende Planung erarbeiten.

Die Überlegungen in Pfersee und Göggingen sind im Zusammenhang mit der Fußgängerstrategie der Stadt zu sehen. Wie berichtet ist vorgesehen, den Fußgängerverkehr zu stärken. Bestandteile sind zum Beispiel der Umbau von Kreuzungen, aber auch die Entzerrung von Rad- und Fußverkehr.