Unbekannte beschädigen Scheibe einer Eingangstür

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen für die Tat im Stadtteil Pfersee.

Die Scheibe einer Eingangstür in der Von-Arnim-Straße in Pfersee wurde am Dienstag gegen 21.30 Uhr von Unbekannten beschädigt. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 300 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (gau)