Pflegehaus „Dachsbau“: Die Kinder und ihre Familien können nicht länger warten

Es ist der Mut der Verzweiflung, mit dem der Dachskinderverein nun ins Risiko geht. Seit 16 Jahren kämpfen die Mitglieder dafür, dass im Raum Augsburg endlich eine Einrichtung entstehen kann, in der schwerbehinderte und schwer kranke Kinder gepflegt werden können. Weil ihre Eltern nach vielen Jahren der Belastung durch die Pflege einfach keine Kraft mehr haben und ein paar Tage durchatmen müssen. Oder weil sie für eine Operation ins Krankenhaus müssen und niemanden haben, der das Kind in der Zwischenzeit versorgen könnte. Dass es in ganz Schwaben bisher gerade einmal sieben Kurzzeitpflegeplätze für knapp 3000 betroffene Kinder gibt, ist beschämend. Was diese Familien – und häufig sind es alleinerziehende Mütter – tagtäglich hinter meist verschlossenen Türen leisten, ist übermenschlich.

Der Dachsbau ist der Strohhalm, an den sie sich seit Jahren klammern

Der Dachsbau ist seit Jahren der Strohhalm, an den sie sich klammern. Und den wollen sie sich trotz aller Unwägbarkeiten nicht nehmen lassen. Nur so ist nachvollziehbar, dass die Mitglieder – in der Mehrzahl betroffene Eltern – dafür gestimmt haben, den Dachsbau nach dem Ausstieg des Trägers nun selbst zu realisieren. Die Alternative wäre gewesen, das Projekt ein für alle Mal zu begraben. Sieben Millionen Euro brauchen sie dafür, die Eigenmittel des Vereins sind hier nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ob der Dachsbau in Diedorf tatsächlich gebaut werden kann, hängt nun davon ab, ob genug Fördermittel, Stiftungsgelder und private Spenden zusammenkommen. Es braucht in Schwaben nun einen Schulterschluss, um das Projekt endlich realisieren zu können. Die Kinder und ihre Familien können nicht länger warten.