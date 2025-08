Philip Huber bleibt JU-Vorsitzender in Augsburg

Philipp Huber ist bei der Bezirksversammlung der Jungen Union (JU) Augsburg einstimmig als Bezirksvorsitzender im Amt bestätigt worden. Der 27-Jährige, der dem Verband seit 2021 vorsteht, bleibt damit weiterhin an der Spitze der JU in der Fuggerstadt.

An Hubers Seite stehen künftig Christina Düll, Dominik Weishaupt, Samantha Simbeck und Manuel Platzer als stellvertretende Vorsitzende. Schatzmeister ist Aaron Rudolf. In seiner Rückschau blickte Huber auf zentrale Initiativen der vergangenen Amtszeit zurück – darunter die Anträge zur Errichtung von Calisthenics-Sportparks in mehreren Stadtteilen oder zur Taktverdichtung bei Nachtbussen unter der Woche.

Huber kandidiert auf Platz 17 bei der Stadtratswahl

Auch das Modularfestival war Thema in seiner Rückschau: Die JU hatte sich im Frühjahr kritisch zu Auftritten von Gruppen, die im Verfassungsschutzbericht unter der Rubrik „Linksextremismus in Augsburg“ erwähnt werden, geäußert und forderte Verantwortung seitens der Veranstalter und Konsequenzen seitens der Stadt.

Philipp Huber kandidiert bei der bevorstehenden Kommunalwahl als Spitzenkandidat der JU auf Platz 17 der CSU-Liste.