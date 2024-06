Augsburg

Aus Pizza wird "Panuozzo": In der Altstadt eröffnet "Napoli Dough"

Seit Kurzem hat am Judenberg in der Augsburger Altstadt "Napoli Dough" geöffnet. Oliver Voss, der Mann dahinter, setzt auf die Pizza-Spezialität "Panuozzo".

Plus "Napoli Dough" startet in der Augsburger Alstadt. Die Macher sind in der Gastro-Szene keine Unbekannten – und setzen auf ein ungewöhnliches Pizza-Konzept.

Von Sarah Hupka

Das Studio Napoli in der Maximilianstraße gibt es schon seit 2021. Nun hat es am Hunoldsgraben, direkt am Fuß des Judenbergs, einen kleinen Ableger: das "Napoli Dough". Wo davor der Bubbletea-Laden "Abgebrüht" war – er ist inzwischen in die Annastraße umgezogen –, gibt es nun außergewöhnliches Streetfood: Panuozzo ist im Prinzip eine zusammengeklappte Pizza mit unterschiedlichsten Zutaten, die man sich selbst zusammen stellen kann. Was steckt hinter dem Konzept?

Neueröffnung: In Augsburgs Altstadt eröffnet das "Napoli Dough"

Das Studio Napoli wird geführt von Mario Catalano (39) und Oliver Voss (41), wobei sich Catalano um das Studio Napoli kümmert und Voss nun für "Napoli Dough" zuständig ist. "Die Idee hatte ich schon vor drei Jahren, aber nur in der Theorie", sagt Voss. "Anfang des Jahres wollte ich das dann endlich in die Tat umsetzen." In Eigenregie wurde dann der kleine Laden umgebaut. "Es ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe: Ich wollte einen Eyecatcher haben, so in die Richtung Pop-Art“, sagt Voss.

