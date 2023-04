Augsburg

Pizza essen in Augsburg: Pizzerien in der Innenstadt und den Stadtteilen

Wer in Augsburg Pizza essen oder bestellen will, findet Pizzerien in der Altstadt und außerhalb, viele mit Lieferservice. Alle Infos zu Öffnungszeiten und Co.

Wo es die beste Pizza in Augsburg gibt, ist schwer zu sagen: Soll es die neapolitanische Pizza sein, Pizza Romana oder amerikanischer Art? Manche Feinschmecker genießen ihre Pizza lieber bei einem Glas Wein im Restaurant, andere bestellen bei einem Lieferservice. Die Auswahl in Augsburg ist groß. Wir haben Pizzerien aufgelistet, die bei Google über 100 Bewertungen und mindestens 4,0 Sterne haben; solche, in denen man vor Ort essen und Pizza auch mitnehmen oder zum Abholen bestellen kann. Viele Lokale liefern auch aus. Wir haben alle Öffnungszeiten und Telefonnummern notiert, falls Sie reservieren oder bestellen möchten. In unserer Übersicht finden Sie Pizzerien in der Augsburger Innenstadt, Haunstetten, Göggingen und anderen Stadtteilen – so ist garantiert auch eine Pizzeria bei Ihnen in der Nähe dabei: Unter den besten Pizzerien in Oberhausen: Crudo und Michelangelo Masericó (5,0 Sterne) Adresse: Frauentorstraße 25, 86152 Augsburg , Deutschland

, Stadtteil : Augsburg-Innenstadt

: Augsburg-Innenstadt Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 16.00 – 22.30 Uhr, Samstag 11.30 – 22.30 Uhr

: Montag bis Freitag 16.00 – 22.30 Uhr, Samstag 11.30 – 22.30 Uhr Telefon: 0821/47017585

Lieferung möglich

Zum Mitnehmen. Pizzeria Trattoria Crudo (4,7 Sterne) Adresse: Am Pfannenstiel 20, 86153 Augsburg , Deutschland

, Stadtteil : Augsburg-Oberhausen

: Augsburg-Oberhausen Öffnungszeiten : Mittwoch bis Sonntag 11.30 – 14.30 Uhr, 17.30 – 23.00 Uhr

: Mittwoch bis Sonntag 11.30 – 14.30 Uhr, 17.30 – 23.00 Uhr Telefon: 0821/34741623

Lieferung möglich

Zum Mitnehmen. Caffe' Pizzeria del Duomo (4,7 Sterne) Adresse: Hoher Weg 15, 86152 Augsburg , Deutschland

, Stadtteil : Augsburg-Innenstadt

: Augsburg-Innenstadt Öffnungszeiten : Dienstag bis Freitag und Sonntag 10.00 – 14.00 Uhr, 17.00 – 22.00 Uhr, Samstag 17.00 – 22.00 Uhr

: Dienstag bis Freitag und Sonntag 10.00 – 14.00 Uhr, 17.00 – 22.00 Uhr, Samstag 17.00 – 22.00 Uhr Telefon: 0821/65060673

Lieferung möglich

, Stadtteil : Augsburg-Oberhausen

: Augsburg-Oberhausen Öffnungszeiten : Montag, Mittwoch und Donnerstag 11.00 – 14.15 Uhr, 17.00 – 22.30 Uhr, Freitag und Samstag 11.00 – 14.15 Uhr, 17.00 – 23.00 Uhr, Sonntag 11.00 – 14.15 Uhr, 17.00 – 22.00 Uhr

: Montag, Mittwoch und Donnerstag 11.00 – 14.15 Uhr, 17.00 – 22.30 Uhr, Freitag und Samstag 11.00 – 14.15 Uhr, 17.00 – 23.00 Uhr, Sonntag 11.00 – 14.15 Uhr, 17.00 – 22.00 Uhr Telefon: 0821/415637

Lieferung möglich

Abholung vor dem Laden: Pizzeria Augsburg Pfersee: Enzo's ist beliebt Enzo's Eiscafe & Pizzeria (4,6 Sterne) Adresse: Pferseer Str. 19, 86150 Augsburg , Deutschland

, Stadtteil : Augsburg-Pfersee

: Augsburg-Pfersee Öffnungszeiten : Mittwoch bis Montag 12.00 – 23.00 Uhr

: Mittwoch bis Montag 12.00 – 23.00 Uhr Telefon: 0821/520311

Abholung vor dem Laden. sergio's Augsburg Pizza Pasta Grill (4,6 Sterne) Adresse: Meisenweg 25, 86156 Augsburg , Deutschland

, Stadtteil : Augsburg-Bärenkeller

: Augsburg-Bärenkeller Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag 17.00 – 23.00 Uhr, Freitag und Samstag 15.00 – 1.00 Uhr, Sonntag 14.00 – 23.00 Uhr

: Montag bis Donnerstag 17.00 – 23.00 Uhr, Freitag und Samstag 15.00 – 1.00 Uhr, Sonntag 14.00 – 23.00 Uhr Telefon: 0821/29741194

Lieferung möglich

Zum Mitnehmen. Ristorante Pizzeria Il Casale (4,6 Sterne) Adresse: Stadionstraße 11A, 86159 Augsburg , Deutschland

11A, 86159 , Stadtteil : Augsburg-Pfersee/Antonsviertel

: Augsburg-Pfersee/Antonsviertel Öffnungszeiten : Montag bis Samstag 11.30 – 14.00 Uhr, 17.00 – 22.00 Uhr

: Montag bis Samstag 11.30 – 14.00 Uhr, 17.00 – 22.00 Uhr Telefon: 0821/44944174

Abholung vor dem Laden. BOB'S Punk Rock Pizzeria & Bierbar (4,5 Sterne) Adresse: Maximilianstraße 61, 86150 Augsburg , Deutschland

61, 86150 , Stadtteil : Augsburg-Innenstadt

: Augsburg-Innenstadt Öffnungszeiten : Mittwoch bis Freitag 17.00 – 00.00 Uhr, Samstag 15.00 – 00.00 Uhr

: Mittwoch bis Freitag 17.00 – 00.00 Uhr, Samstag 15.00 – 00.00 Uhr Telefon: 0821/50474947

Zum Mitnehmen. Neapolitanische Pizza in Augsburgs Altstadt: zum Beispiel im Studio Napoli Studio Napoli (4,5 Sterne) Adresse: Maximilianstraße 67, 86150 Augsburg , Deutschland

67, 86150 , Stadtteil : Augsburg-Innenstadt

: Augsburg-Innenstadt Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag und Sonntag 17.00 – 23.00 Uhr, Freitag und Samstag 17.00 – 01.00 Uhr

: Montag bis Donnerstag und Sonntag 17.00 – 23.00 Uhr, Freitag und Samstag 17.00 – 01.00 Uhr Telefon: 0821/81549940

Lieferung möglich

Abholung vor dem Laden. Das Gebäude in der Augsburger Maximilianstraße (rechts), in dem das Studio Napoli, untergebracht ist, hat eine lange Geschichte. Foto: Ulrich Wagner (Archivbild) Amarcord – Pizzeria – Trattoria – Osteria (4,5 Sterne) Adresse: Holzweg 49, 86156 Augsburg , Deutschland

, Stadtteil : Augsburg-Bärenkeller

: Augsburg-Bärenkeller Öffnungszeiten : Montag und Mittwoch bis Freitag 11.30 – 14.00 Uhr, 17.30 – 22.30 Uhr, Samstag 17.30 – 22.30 Uhr, Sonntag 11.30 – 14.00 Uhr, 17.30 – 22.00 Uhr

: Montag und Mittwoch bis Freitag 11.30 – 14.00 Uhr, 17.30 – 22.30 Uhr, Samstag 17.30 – 22.30 Uhr, Sonntag 11.30 – 14.00 Uhr, 17.30 – 22.00 Uhr Telefon: 0821/4300935

Zum Mitnehmen. In der Osteria Amarcord machen Sandro Sanna und Claudia Blanca auf einer Schiefertafel auf Tagesgerichte aufmerksam. Foto: Annette Zoepf (Archivbild) Santa Lucia (4,5 Sterne) Adresse: Markgrafenstraße 1, 86156 Augsburg , Deutschland

, Stadtteil : Augsburg-Kriegshaber

: Augsburg-Kriegshaber Öffnungszeiten : Dienstag bis Samstag 11.00 – 14.00 Uhr, 17.00 – 22.00 Uhr, Sonntag 11.00 – 14.15 Uhr, 17.00 – 22.00 Uhr

: Dienstag bis Samstag 11.00 – 14.00 Uhr, 17.00 – 22.00 Uhr, Sonntag 11.00 – 14.15 Uhr, 17.00 – 22.00 Uhr Telefon: 0821/54394009

Lieferung möglich

Zum Mitnehmen. Bob’s Rock & Bowl Hammerschmiede (4,4 Sterne) Adresse: Neuburger Str. 217, 86169 Augsburg , Deutschland

, Stadtteil : Augsburg-Hammerschmiede

: Augsburg-Hammerschmiede Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag 11.30 – 23.00 Uhr, Freitag und Samstag 11.30 – 02.00 Uhr, Sonntag 14.00 – 23.00 Uhr

: Montag bis Donnerstag 11.30 – 23.00 Uhr, Freitag und Samstag 11.30 – 02.00 Uhr, Sonntag 14.00 – 23.00 Uhr Telefon: 0821/5406280

, Stadtteil : Augsburg-Hammerschmiede

: Augsburg-Hammerschmiede Öffnungszeiten : Montag bis Samstag 11.30 – 22.00 Uhr, Sonntag 16.00 – 22.00 Uhr

: Montag bis Samstag 11.30 – 22.00 Uhr, Sonntag 16.00 – 22.00 Uhr Telefon: 0821/5406281

Zum Mitnehmen. Bekannte Pizzeria am Kobelweg mit Lieferservice: La Pergola Pizzeria & Gelateria Leone (4,4 Sterne) Adresse: Tattenbachstraße 30, 86179 Augsburg , Deutschland

, Stadtteil : Augsburg-Haunstetten

: Öffnungszeiten : Montag bis Sonntag 11.00 – 22.00 Uhr

: Montag bis Sonntag 11.00 – 22.00 Uhr Telefon: 0821/814186

Zum Mitnehmen. La Pergola Ristorante Pizzeria (4,3 Sterne) Adresse: Kobelweg 85, 86156 Augsburg , Deutschland

, Stadtteil : Augsburg-Neusäß

: Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag und Sonntag 12.00 – 23.00 Uhr, Freitag und Samstag 12.00 – 2.00 Uhr

: Montag bis Donnerstag und Sonntag 12.00 – 23.00 Uhr, Freitag und Samstag 12.00 – 2.00 Uhr Telefon: 0821/65080320

Lieferung möglich

Abholung vor dem Laden. Ristorante Pizzeria La Piazza Da Roberto (4,3 Sterne) Adresse: Franz-Kobinger-Straße 9A, 86157 Augsburg , Deutschland

9A, 86157 , Stadtteil : Augsburg-Pfersee

: Augsburg-Pfersee Öffnungszeiten : Mittwoch bis Sonntag 11.30 – 14.30 Uhr, 17.30 – 23.00 Uhr

: Mittwoch bis Sonntag 11.30 – 14.30 Uhr, 17.30 – 23.00 Uhr Telefon: 0821/6502220

Lieferung möglich

Zum Mitnehmen. pizzabob Augsburg – Niclas Modes (4,3 Sterne) Adresse: Holzbachstraße 2, 86152 Augsburg , Deutschland

, Stadtteil : Augsburg-Pfersee

: Augsburg-Pfersee Öffnungszeiten : 24 Stunden geöffnet

: 24 Stunden geöffnet Telefon: 0821/5047765

Lieferung möglich

Zum Mitnehmen. Pizzeria Augsburg-Innenstadt: Pizza Napolitana essen im nineOfive nineOfive Augsburg (4,2 Sterne) Adresse: Fuggerplatz 9, 86150 Augsburg , Deutschland

, Stadtteil : Augsburg-Innenstadt

: Augsburg-Innenstadt Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag 17.00 – 22.00 Uhr, Freitag und Samstag 12.00 – 23.00 Uhr, Sonntag 12.00 – 22.00 Uhr

: Montag bis Donnerstag 17.00 – 22.00 Uhr, Freitag und Samstag 12.00 – 23.00 Uhr, Sonntag 12.00 – 22.00 Uhr Telefon: 0821/50814365

Lieferung möglich

Abholung vor dem Laden. Der ehemalige Kuka-Mitarbeiter Daniel Hackbarth eröffnete 2019 am Fuggerplatz in den Räumen des früheren Anno das Restaurant NineOfive, was für 905 Fahrenheit steht. Bei dieser Ofentemperatur gelinge Pizza besonders gut. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild) SIPREGO - Pizza & Streetfood (4,2 Sterne) Adresse: Hessenbachstraße 1, 86157 Augsburg , Deutschland

, Stadtteil : Augsburg-Pfersee

: Augsburg-Pfersee Öffnungszeiten : Dienstag bis Donnerstag 11.00 – 22.00 Uhr, Freitag 11.00 – 23.00 Uhr, Samstag 14.00 – 23.00 Uhr, Sonntag 14.00 – 22.00 Uhr

: Dienstag bis Donnerstag 11.00 – 22.00 Uhr, Freitag 11.00 – 23.00 Uhr, Samstag 14.00 – 23.00 Uhr, Sonntag 14.00 – 22.00 Uhr Telefon: 0821/20817218

Lieferung möglich

Zum Mitnehmen. Damian Rogaczewski und Inga Dragone bieten im Siprego neapolitanische Pizza. Foto: Fridtjof Atterdal (Archivbild) Ristorante Pizzeria Da Matteo (4,2 Sterne) Adresse: Vohenburgerstraße 21, 86156 Augsburg , Deutschland

, Stadtteil : Augsburg-Kriegshaber

: Augsburg-Kriegshaber Öffnungszeiten : Montag bis Sonntag 11.00 – 14.00 Uhr, 17.00 – 23.00 Uhr

: Montag bis Sonntag 11.00 – 14.00 Uhr, 17.00 – 23.00 Uhr Telefon: 0821/7106541

Zum Mitnehmen. Pizza 4 You Göggingen (4,1 Sterne) Adresse: Bürgermeister-Aurnhammer-Straße 16a, 86199 Augsburg , Deutschland

16a, 86199 , Stadtteil : Augsburg-Göggingen

: Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 11.00 – 13.45 Uhr, 17.00 – 22.15 Uhr, Samstag 16.00 – 22.15 Uhr, Sonntag 14.00 – 22.15 Uhr

: Montag bis Freitag 11.00 – 13.45 Uhr, 17.00 – 22.15 Uhr, Samstag 16.00 – 22.15 Uhr, Sonntag 14.00 – 22.15 Uhr Telefon: 0821/510032

Lieferung möglich

Abholung vor dem Laden. Öffnungszeiten bis Mitternacht am Wochenende in der Pizzeria Dragone Ristorante Pizzeria DRAGONE (4,0 Sterne) Adresse: Wintergasse 3, 86150 Augsburg , Deutschland

, Stadtteil : Augsburg-Innenstadt

: Augsburg-Innenstadt Öffnungszeiten : Dienstag bis Donnerstag, 11.00 – 14.30 Uhr, 17.00 – 23.00 Uhr, Freitag bis Sonntag 11.00 – 0.00 Uhr

: Dienstag bis Donnerstag, 11.00 – 14.30 Uhr, 17.00 – 23.00 Uhr, Freitag bis Sonntag 11.00 – 0.00 Uhr Telefon: 0821/510924

Lieferung möglich

Abholung vor dem Laden. Pizza AVANTI Augsburg (4,0 Sterne) Adresse: Friedberger Str. 125, 86163 Augsburg , Deutschland

, Stadtteil : Augsburg-Hochzoll

: Öffnungszeiten : Montag bis Sonntag 13.30 – 23.45 Uhr

: Montag bis Sonntag 13.30 – 23.45 Uhr Telefon: 0821/551155

Lieferung möglich

Falls wir eine Pizzeria im Ranking übersehen haben, dann geben Sie uns Bescheid. Wir fügen sie zur Liste hinzu.

