Pläne zum Neubau der Augsburger Uniklinik: Stadtrat scheitert mit Ratsbegehren

Die Zukunft des Parks neben der Uniklinik wird kein Thema, über das die Augsburger zur Abstimmung gebeten werden: Der Stadtrat hat eine Bürgerabstimmung fast einstimmig abgelehnt. V-Partei-Stadtrat Roland Wegner hatte gefordert, dass die Stadt über ein sogenanntes Ratsbegehren den Bürgern die Frage vorlegt, ob ein Bebauungsplan für einen Krankenhaus-Neubau eine Abholzung des Patientengartens mit beinhalten soll. Das Bebauungsplan-Verfahren soll im kommenden Jahr starten.

Patientenpark neben der Augsburger Uniklinik: „Mehr als nur ein paar Bäume“

„Der Park ist mehr als nur ein paar Bäume, es ist ein gewachsener Lebensraum für Tiere und Menschen“, so Wegner. Die Standortentscheidung für den Klinik-Neubau sei faktisch gefallen, als der Freistaat den Neubau auf den Ackerflächen und dem Patientenpark zwischen Bestand und Westheimer Ortsrand favorisierte. Gegen einen Neubau auf den östlichen Flächen (hier müssten aber noch genutzte Bestandsgebäude erst abgerissen werden) spricht aus Sicht des Freistaats unter anderem, dass er zu lange dauert.

Das jetzt anstehende Bebauungsplanverfahren sei faktisch nicht so ergebnisoffen, wie dies von der Stadt behauptet werde, so Wegner. „Im Hintergrund wurden schon Fakten geschaffen.“ Er hielt CSU, Grünen und SPD auszugsweise ihre Wahlprogramme von 2020 vor, in denen die Bewahrung und Neuschaffung von Grün eine Rolle spielt. Eine größere politische Debatte in Augsburg entzündete sich seit Bekanntwerden der Standort-Thematik vor einem Jahr nicht, nachdem die Stadtpolitik den Klinik-Neubau befürwortet. Bisher machte vor allem der Bund Naturschutz gegen das Vorhaben mobil. Der Verband betonte, es gehe ihm nicht darum, den Neubau zu verhindern, die Standortfrage sei aber intransparent entschieden worden.

Neubaupläne am UKA: Kritik an CSU, Grünen und SPD

Verena von Mutius-Bartholy (Grüne) konterte Wegners Vorstoß im Stadtrat, man könne die Debatte über ein Ratsbegehren durchaus beginnen – „vor allem, wenn man die Absicht hat, eine optimale medizinische Versorgung für kommende Generationen zu verhindern“. Die Grünen würden eine Neubebauung im Westen mittragen, fordern nach Möglichkeit aber Ausgleichsflächen in Richtung Kriegshaber. Der Naturschutz werde im Bebauungsplanverfahren eine große Rolle spielen, so von Mutius-Bartholy. Sie äußerte auch Zweifel an der formalen Zulässigkeit der von Wegner formulierten Fragestellung. Auch andere Fraktionen äußerten sich ablehnend zu einem Ratsbegehren.

Nach Auskunft von Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) ist der Start des Bebauungsplanverfahrens derzeit für Februar 2026 vorgesehen. Dies bedeutet eine mehrmonatige Verzögerung, da der entsprechende Aufstellungsbeschluss ursprünglich für Ende dieses Jahres angekündigt war. Man müsse die Belange fehlerfrei gegeneinander abwägen, so Weber, die die Ergebnisoffenheit betonte. Sie betonte aber auch ihre Überzeugung, dass die Region hinter dem Vorhaben stehe und die Bürger von dem Neubau profitieren würden.